Oggi Motorola ha fatto il bis presentando una coppia di smartphone d’indubbio valore. Oltre all’ammiraglia, il primo con Snapdragon 8 Gen 1, svela Motorola moto edge S30, un telefono di fascia medio alta che ha dalla sua non poche carte di cui far vanto. Il refresh rate a 144 Hz dello schermo ad esempio, il SoC Qualcomm Snapdragon 888+, l’ottimo comparto fotografico capeggiato da un sensore da 108 megapixel, sono solo alcuni dei punti di forza di un dispositivo che merita un approfondimento.

Le caratteristiche di Motorola moto edge S30

La scheda tecnica non sarà del calibro di quella di Motorola moto edge X30, ma di caratteristiche valide ce ne sono a bizzeffe. A partire dallo schermo di Motorola moto edge S30, che con quest’ultimo condivide la risoluzione, Full HD+ (2400 x 1080 pixel), la frequenza di refresh a 144 Hz, l’HDR10+, ma non la tipologia del pannello, in questo caso un LCD IPS da 6,8 pollici di diagonale.

Il SoC Qualcomm Snapdragon 888+è il motore dello smartphone della casa alata, e che motore, affiancato da 6, 8 o 12 GB di RAM LPDDR5 e da 128 o 256 GB di memoria interna UFS 3.1, a seconda della configurazione scelta.

Di spicco anche il comparto fotografico ove emerge la fotocamera principale da 108 megapixel con ottica standard, apertura f/1.9 e tecnologia Ultra Pixel. La affiancano una grandangolare/macro da 13 megapixel con campo di visione da 120° e un sensore di profondità da 2 megapixel f/2.4. Completa il cerchio, la fotocamera frontale da 16 megapixel f/2.2 con tecnologia quad pixel.

A fronte del SoC e dell’annesso modem Snapdragon X60 che Motorola moto edge S30 monta, è lecito aspettarsi un reparto sensori e connettività privo di lacune. Questo è quanto: supporto al 5G SA/NSA, dual SIM, dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ax (2,4/5 GHz), MIMO, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, USB di tipo C e lettore di impronte posizionato lateralmente, fra le altre cose.

Quel che resta da menzionare, oltre alla batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 33 W, riguarda la resistenza contro acqua e polvere, certificata IP52, la presenza di Android 11 come base software e gli ingombri di Motorola moto edge S30: 168 x 75,5 x 8,89 mm per un peso di 202 grammi.

Prezzi e disponibilità di Motorola moto edge S30

Partono il 12 dicembre 2021 le vendite in Cina di Motorola moto edge S30, smartphone che si presenta nei colori Phantom Black e Glacier Blue, nelle seguenti configurazioni. Ancora nessuna informazioni per quel che riguarda un’eventuale commercializzazione oltreconfine.