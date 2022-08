State aspettando la presentazione di Samsung Galaxy Watch5, che dovrebbe tenersi il 10 agosto 2022 con l’Unpacked in compagnia di Galaxy Z Fold4 e Z Flip4? E se, visti i prezzi trapelati del modello in arrivo, la scelta giusta fosse quella di fiondarsi su Samsung Galaxy Watch4, attualmente in super offerta a meno di metà prezzo su Amazon nella versione Classic LTE? Vediamo la proposta più da vicino.

Meno di metà prezzo per Samsung Galaxy Watch4 Classic LTE: che offerta!

Samsung Galaxy Watch4 Classic è la versione meno “sportiva” dello smartwatch lanciato lo scorso anno e costituisce di fatto il vero successore di Galaxy Watch 3. Un po’ più grande del fratello Watch4, offre una cassa in acciaio inossidabile (invece che in alluminio) con ghiera rotante che gli dona un aspetto più classico, per l’appunto, e dunque più simile a quello di un normale orologio tradizionale. Il design risulta comunque moderno e minimale, con uno schermo circolare AMOLED da 1,2 pollici (nella versione da 42 mm in promozione) e una cassa più sottile rispetto alle precedenti generazioni.

Il produttore sud-coreano ha scelto di montare il SoC Exynos W920 dual core con processo produttivo a 5 nm, affiancandogli 1,5 GB di RAM e 16 GB di memoria interna. La batteria sulla versione da 42 mm è da 247 mAh, mentre a livello di connettività sono presenti LTE con eSIM, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.0, NFC (comodo per i pagamenti con Samsung Wallet) e GPS (per gli allenamenti e non solo).

Il sistema operativo è Wear OS in una versione personalizzata da Samsung, denominata One UI Watch: lo smartwatch è stato uno dei primi a disporre di Wear OS 3, che tuttora risulta piuttosto raro da trovare a bordo di uno smartwatch.

Samsung Galaxy Watch4 Classic LTE è stato presentato e lanciato lo scorso agosto 2021 al prezzo consigliato di 419 euro (42 mm), ma grazie all’offerta Amazon attualmente disponibile potete portarvelo a casa a meno di metà prezzo, con uno sconto del 52% nella colorazione Silver. Potete infatti acquistare lo smartwatch a 199,90 euro, venduto e spedito da Amazon: per gli abbonati Prime la consegna può avvenire anche entro domani. Se siete decisi potete seguire il link qui in basso, mentre per eventuali tentennamenti potete consultare la nostra recensione.

Acquista Samsung Galaxy Watch4 Classic LTE in offerta

Potrebbe interessarti:Recensione Samsung Galaxy Watch4 (Classic)