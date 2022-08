Il Google Pixel 6 è un po’ il simbolo del nuovo corso degli smartphone Made by Google, un dispositivo capace di portare nelle tasche degli utenti la reale Pixel Experience e tutto il know how del colosso di Mountain View, unito ad un design ricercato e ad un prezzo che lo rende tutto sommato abbastanza accessibile.

La novità del giorno riguarda l’inserimento dello smartphone all’interno del catalogo di MediaWorld: si tratta della prima volta, dopo parecchio tempo, che uno smartphone targato Google viene reso disponibile nel catalogo di una catena della grande distribuzione in Italia, consentendo ai potenziali clienti di ammirarlo e acquistarlo dal vivo.

Google Pixel 6 arriva da MediaWorld: indizi per il futuro?

Come anticipato in apertura, il Google Pixel 6 è stato introdotto all’interno del catalogo di MediaWorld: lo smartphone è in vendita, al prezzo di listino di 649,00 euro, nella colorazione Stormy Black, la stessa venduta ufficialmente in Italia tramite il Google Store, e nella colorazione Sorta Seafoam (quella del modello mostrato nell’immagine di copertina) non venduta in Italia attraverso il Google Store.

Si tratta di un’ottima notizia per il settore ma anche per la stessa Google, capace di stringere un accordo strategico importante anche qui in Italia: in primis dimostra l’interesse crescente verso gli smartphone targati Google, ultimamente assenti dai negozi soprattutto fisici, e in secondo luogo potrebbe essere l’indizio verso la possibile apertura all’arrivo da MediaWorld anche dei prossimi smartphone del colosso di Mountain View, attesi per il prossimo autunno.

Non sappiamo come mai, almeno al momento, MediaWorld proponga solo il Pixel 6 e non i fratelli Pixel 6 Pro e Pixel 6a: probabilmente, in questa fase, è stata scelta la via di mezzo, senza osare troppo puntando sul modello top gamma e senza restare troppo conservativi puntando sul piccolino di casa, seppur si tratti dell’ultimo nato.

Finora lo smartphone, arrivato ufficialmente in Italia nel mese di febbraio assieme al fratello maggiore, era acquistabile ufficialmente in Italia attraverso il Google Store o, per vie traverse, attraverso altri store online che, spesso, lo importavano da altri paesi europei. Da pochi giorni, inoltre, lo smartphone è ufficialmente in vendita anche su Amazon (e, a proposito, dal colosso dell’e-commerce è al momento in offerta al prezzo di 599 euro)

Le specifiche chiave di questo smartphone Google

Chiunque dovesse decidere di acquistare un Google Pixel 6 si troverebbe in possesso di uno smartphone completo da ogni punto di vista e dotato di un design molto particolare, specie al posteriore, che può piacere o non piacere.

Lo smartphone, dotato costantemente dei più recenti aggiornamenti software messi a disposizione direttamente da Google, è molto maturato rispetto al momento del lancio (con Android 12) e riceverà presto il nuovo Android 13, sistema operativo con cui, secondo molti beta tester che ne stanno seguendo il percorso di sviluppo, dovrebbe migliorare parecchio, iniziando una vera e propria seconda vita.

Lato hardware, Google Pixel 6 è un dispositivo di fascia alta che, assieme ai suoi fratelli, ha portato al debutto il Google Tensor G101, SoC a 5 nm con CPU octa-core, progettato internamente dalla stessa Google con l’obiettivo di estremizzare tutte le performance grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale, sempre più al centro di tutti i progetti che vengono sviluppati dalle parti di Mountain View.

Lo smartphone, che può contare su 8 GB di memoria RAM e 128 GB di spazio di archiviazione (non espandibili), offre un ampio display AMOLED da 6,4 pollici (FHD+ con refresh rate a 90 Hz e supporto all’HDR10+), può contare su una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP e ultra-grandangolare da 12 MP (il sensore per lo zoom è esclusivo del più costoso modello Pro), ottimizzata al meglio dagli algoritmi della Fotocamera Google, e si affida a una batteria da 4620 mAh, che in una prima fase vi sembrerà appena sufficiente ma che migliorerà a vista d’occhio man mano che lo smartphone apprende i vostri schemi di utilizzo, con supporto alla ricarica rapida (30 W cablata e 21 W wireless).

L’arrivo dello smartphone sugli scaffali di MediaWorld può essere l’occasione, per indecisi e curiosi, di vedere dal vivo e toccare con mano questo primo prodotto del nuovo corso di casa Google.

