Il mercato degli smartphone propone innovazioni e soluzioni più particolari solo nelle fasce di prezzo più elevate, tuttavia tanti utenti badano di più al sodo e preferiscono contenere il più possibile la spesa e per questi ultimi c’è una novità che risponde al nome di POCO C40: un nuovo smartphone entry-level che si segnala per una batteria gigantesca e per un prezzo ridotto, soprattutto per coloro che avranno la prontezza di sfruttare l’offerta di lancio.

POCO C40 finalmente in Italia

A dirla tutta, quello di POCO C40 non è un nome del tutto nuovo, anzi poco meno di due mesi addietro vi avevamo raccontato della sua presentazione in Vietnam. Adesso questo modello di fascia bassa marchiato POCO si affaccia anche sul mercato italiano, ponendosi come nuovo tassello di una nuova line-up formata principalmente da modelli più costosi. Andrea Crociani, Brand Manager POCO Italia, ne ha parlato in questi termini:

«La filosofia di POCO è da sempre quella di fornire all’utente il miglior prodotto al miglior prezzo, sacrificando tutto ciò che è superfluo. Con POCO C40 abbiamo voluto ampliare la nostra offerta di prodotti entry-level rivolgendoci anche e soprattutto a chi desidera spendere il meno possibile, senza rinunciare alle prestazioni. Anche in questo caso abbiamo alzato l’asticella proponendo un prodotto completo anche in questa fascia di prezzo».

POCO C40: caratteristiche tecniche

Alla luce del posizionamento, non è certamente una sorpresa che POCO abbia puntato molto sul rapporto qualità-prezzo; nonostante questo, POCO C40 si segnala per due peculiarità: la grande batteria da ben 6.000 mAh che promette oltre due giorni di autonomia e il display da 6,71 pollici, che è il più ampio mai montato su uno smartphone del brand cinese.

Quanto alla prima, è affiancata da una ricarica rapida a 18 W, invece il secondo è di tipo LCD Dot Drop, è protetto da un vetro Corning Gorilla Glass e offre 400 nit di luminosità e funzioni come: la Sunlight Mode Display, che regola in modo intelligente la luminosità dello schermo in proporzione all’esposizione alla luce solare diretta (ad esempio, nel periodo estivo è più forte); la Reading Mode, che consente di impostare lo schermo su una temperatura colore più calda per ridurre l’affaticamento degli occhi durante le lunghe sessioni di lettura.

Le prestazioni del dispositivo sono affidate all’ultimo SoC di JLQ Technology, il JR510 a 11nm, con otto core Cortex-A55 che lavorano fino a 2,0GHz. Per quanto riguarda il comparto fotografico, invece, ci sono in tutto tre sensori: uno anteriore da 5 MP per i selfie e due posteriori, di cui uno principale da 13 MP e uno da 2 MP per la profondità di campo. Non manca un sensore di impronte digitali posteriore, mentre a livello software non si può nascondere una certa delusione nell’apprendere che la MIUI 13 sia ancora basata su Android 11.

Ecco la scheda tecnica completa di POCO C40:

Dimensioni: 169,59 x 76,56 x 9,18 mm

Peso: 204 grammi

Display: IPS LCD da 6,71″ con risoluzione HD+ (720 x 1650 pixel)

SoC: JLQ Technology JR510 (11 nm, octa-core @ 2.0 GHz) con GPU Mali-G57

Memoria RAM: 3/4 GB

Spazio di archiviazione: 32/64 GB (espandibile tramite microSD fino a 1 TB)

Doppia fotocamera posteriore: Sensore principale da 13 MP (f/2,2) Sensore per la profondità di campo da 2 MP (f/2,4)

Fotocamera anteriore: 5 MP (f/2,2)

Sicurezza: lettore delle impronte digitali posteriore

Audio: jack audio da 3.5 mm, Radio FM

Reti mobili: Dual SIM (slot triplo: 2 nano-SIM + microSD), Dual 4G VoLTE

Connettività: Wi-Fi 802.11 ac (2.4 e 5 GHz), Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS, USB Type-C

Batteria: 6000 mAh con supporto alla ricarica rapida fino a 18 W (caricabatterie in confezione da 10 W)

Sistema operativo: MIUI 13 basata su Android 11

Design e immagini

Dimensioni di 169,59 x 76,56 x 9,18 mm e un peso superiore ai 200 grammi fanno di POCO C40 uno smartphone tutt’altro che compatto e d’altra parte con un display da 6,71 pollici c’era da aspettarselo. Il dispositivo è di fascia bassa e, come tale, è realizzato in plastica, proposta nelle colorazioni Power Black, Coral Green e POCO Yellow.

Prezzo e disponibilità in Italia

POCO C40, nel taglio di memoria 4 GB + 64 GB sarà disponibile in Italia da domani nelle colorazioni POCO Yellow, Coral Green e Power Black al prezzo di listino di 189,90 euro sullo store online ufficiale. Infine, va segnalata l’offerta Early Bid: dalle ore 13.00 del 3 agosto alle 12.59 dell’8 agosto, lo smartphone sarà acquistabile a 169,90 euro. Ecco il link:

Acquista POCO C40 a 169,90 euro (dalle 13.00 del 3 agosto)

