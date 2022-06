Un nuovo smartphone Android economico a marchio POCO, sempre più noto sotto-brand di Xiaomi, diventa ufficiale, in Vietnam, ancor prima di essere presentato: parliamo di POCO C40, atteso ufficialmente per il prossimo 16 giugno.

Secondo le indiscrezioni trapelate in precedenza, lo smartphone sarebbe dovuto essere un rebrand del cugino Redmi 10C e arrivare con una versione alleggerita della MIUI 13: in realtà, quelle voci sono state disattese e lo smartphone presenta caratteristiche di fascia entry-level, a partire da un SoC per niente comune.

Il POCO C40 è realizzato seguendo la tipica filosofia di design del produttore: il materiale è la plastica, tanto per il telaio quanto per la parte posteriore (rivestita in ecopelle), caratterizzata da una grossa placca che ospita il comparto fotografico principale, il logo di POCO e il lettore delle impronte digitali.

A proposito di comparto fotografico principale, nonostante la presenza di quattro fori possa trarre in inganno, lo smartphone ospita solo due fotocamere, una principale da 13 megapixel e una per gli effetti di profondità da 2 megapixel (nel terzo foro vi è il flash LED, mentre il quarto è per pura estetica). La fotocamera anteriore, invece, è da 5 megapixel.

Anteriormente lo smartphone ospita un enorme display IPS LCD da 6,71 pollici Dot Drop (notch a goccia per la fotocamera) con risoluzione HD+, il più grande display di sempre su uno smartphone a marchio POCO (come sottolineato dalla stessa azienda tramite un teaser su Twitter).

— POCO (@POCOGlobal) June 4, 2022