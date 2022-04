POCO, uno dei tanti brand nati dal gruppo Xiaomi, ha presentato oggi il suo flagship per questo 2022, un prodotto che strizza l’occhio ai gamer pur senza essere un dispositivo pensato principalmente per il gioco. Si tratta quindi di uno smartphone in grado di soddisfare le necessità di gioco di chiunque, dall’hard core gamer al giocatore occasionale, in grado però di offrire prestazioni al top in ogni campo di uso quotidiano.

Facciamo dunque la conoscenza con POCO F4 GT e con la sua scheda tecnica, che ha davvero poco da invidiare a qualsiasi altro smartphone presente sul mercato.

Caratteristiche di POCO F4 GT

Sulla scheda tecnica di POCO F4 GT c’è davvero poco da discutere, è un flagship senza compromessi, con il comparto fotografico che potrebbe rappresentare l’unico punto in cui il brand non offre la miglior tecnologia presente sul mercato. Questo non significa che POCO F4 GT non sia in grado di scattare ottime foto, ma non si può considerare all’altezza dei migliori.

Si parte da uno schermo AMOLD da 6,67 pollici con soluzione DotDisplay per alloggiare la fotocamera frontale. La risoluzione è FullHD+ (2400 x 1080 pixel) e la frequenza di refresh si attesta a 120 Hz, con touch sampling rate a ben 480 Hz per una responsività davvero al top. Lo schermo è protetto da un vetro Corning Gorilla Glass Victus e può contare sul supporto HDR10+, luminosità tipica di 800 nits, 1,07 miliardi di colori e supporto alla gamma colore DCI-P3.

Se lo schermo è dunque di ottima qualità il processore non è da meno. Sotto la scocca infatti troviamo uno Snapdragon 8 Gen 1, realizzato con processo produttivo a 4 nanometri, CPU octa core e GPU Adreno 730. Per tenere a bada l’enorme quantità di calore generata dal nuovo chipset POCO F4 GT utilizza la tecnologia LiquidCool Technology 3.0, un sistema di raffreddamento a più livelli che combina camere di vapore (per un totale di 4.860 millimetri quadrati), fogli in rame, grafite e grafene. Si tratta del sistema di raffreddamento con la più ampia superficie (oltre 20.000 millimetri quadrati) presente attualmente sul mercato.

Ad affiancare il chipset troviamo RAM di tipo LPDDR5 Full Fledged, in grado di arrivare a una velocità di 6.400 Mbps, e memoria interna di tipo UFS 3.1 con un boost nelle capacità di scrittura sequenziale del 25%. Due sono i tagli di memoria, 8-128 GB e 12-256 GB, per soddisfare le esigenze di ogni utente.

Al top anche la connettività, con supporto al 5G dual SIM, WiFi 6E, con supporto alle bande a 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz, Bluetooth 5.2, NFC per i pagamenti in mobilità. Di qualità anche il comparto audio, con quattro speaker simmetrici, supporto Dolby Atmos, audio Hi-Res e Hi-Res Wireless. Il lettore di impronte digitali è integrato nel tasto di accensione sblocco, una soluzione sempre più diffusa.

Il comparto fotografico può contare su una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 64 megapixel (f/1.9), sensore da 8 megapixel (f/2.2) con lente ultra grandangolare (FoV 120 gradi) e sensore da 2 megapixel (f/2.4) per scatti macro. Nella parte frontale, all’interno del piccolo foro nello schermo, troviamo un sensore da 20 megapixel (f/2.4) per i selfie.

Passiamo alla batteria, altro punto di forza di un flagship: POCO ha scelto una unità da 4.700 mAh, in grado quindi di garantire una buona autonomia, dotando lo smartphone di una tecnologia di ricarica ultra rapida da ben 120 watt (con carica batterie incluso nella confezione di vendita). In questo modo è possibile ottenere una ricarica completa, partendo da zero, in appena 17 minuti, grazie a una soluzione intelligente. POCO ha infatti utilizzato due diverse celle da 2.350 mAh con otto diversi flussi in ingresso, così da mantenere sotto controllo le temperature e la velocità di ricarica.

Software e funzioni di POCO F4 GT

POCO F4 GT arriva sul mercato con MIUI 13, basata su Android 12, senza particolari personalizzazioni se non il launcher che caratterizza tutti gli smartphone POCO. La chicca più interessante di questo prodotto, che farà la differenza per gli appassionati di gaming, è la presenza di trigger dedicati al gioco, che possono essere estratti solo al momento del bisogno.

Niente tasti sempre sporgenti dal lato dello smartphone, ma un trigger magnetico che permette di sollevare i tasti quando servono, non solo per il gaming. Il software infatti chiede quali funzioni assegnare ai due tasti, con la possibilità di utilizzarle per registrare video, accendere il flash e molto altro.

A questo si abbina un sistema di vibrazione di qualità, con un motore di vibrazione X-axis, in grado di restituire feedback forti e precisi, una funzione molto utile nel gioco ma anche in altre situazioni di uso quotidiano. POCO F4 GT dispone della soluzione GameTurbo 6.0 per una gestione ancora più evoluta dell’esperienza di gioco. Tra le particolarità da segnalare anche il cavo di alimentazione sagomato a L, così da poter ricaricare lo smartphone anche mentre state giocando, senza che il cavo vada a creare troppo fastidio.

Prezzi e disponibilità di POCO F4 GT

POCO F4 GT è disponibile da oggi, 26 aprile nelle colorazioni Stealth Black, Knight Silver e Cyber Yellow. Due, come anticipato, i tagli di memoria: 8-128 GB, in vendita a 599,90 euro, e 12-256 GB in vendita a 699,90 euro.

Fino alle 23:59 del 29 aprile, sarà però possibile acquistare entrambi i modelli con uno sconto di ben 100 euro, 499,90 per il modello 8-128 GB e 599,90 per il 12-256 GB, per acquisti effettuati sullo store ufficiale po.co o su Amazon.