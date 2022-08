Ormai sappiamo quasi tutto su OnePlus 10T 5G, col rischio che la presentazione ufficiale di domani, 3 agosto, possa risultare solo una formalità. Il nuovo smartphone del produttore cinese è infatti stato protagonista di copiose indiscrezioni e persino di diverse anticipazioni da parte della stessa OnePlus, ma oggi ci spingiamo oltre: è disponibile addirittura un video unboxing che ci mostra il dispositivo da ogni angolazione, persino acceso.

Ecco OnePlus 10T 5G prima del lancio grazie a questo video unboxing

Con OnePlus 10T 5G la casa cinese punta come sempre a migliorare alcuni aspetti del modello precedente, anche se quest’anno la gamma si trova in una situazione anomala, visto il lancio di OnePlus 10 Pro e il mancato arrivo della versione “normale” OnePlus 10. Giusto qualche giorno fa abbiamo visto quasi tutte le presunte specifiche tecniche del dispositivo in arrivo, che comprendono display AMOLED da 6,7 pollici a risoluzione Full-HD+ con profondità di colore a 10-bit e 120 Hz di refresh rate, SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 affiancato da un massimo di 16 GB di RAM LPDDR5 e da una memoria interna UFS 3.1 da almeno 128 GB, e tripla fotocamera posteriore con Image Clarity Engine (ICE) e sensore principale da 50 MP (Sony IMX766).

OnePlus stessa ha poi confermato la presenza di una tecnologia di ricarica ultra rapida da addirittura 150 W (SUPERVOOC Endurance Edition), che consentirebbe una ricarica completa della batteria da 4800 mAh in 19 minuti (da 0 100) e una giornata di utilizzo in appena 10 minuti. Il produttore promette una capacità dell’80% dopo 1600 cicli di ricarica, anche grazie allo Smart Battery Health Algorithm.

Alla faccia di qualsiasi embargo imposto dalla casa cinese, l’autore del video qui in basso ci mostra l’unboxing di OnePlus 10T 5G, facendoci vedere il contenuto della confezione (che include caricabatterie da 160 W, cavo Type-C e anche un gradito adattatore) e lo smartphone nella sua interezza. Possiamo apprezzare il design del nuovo prodotto, con l’ampio modulo fotografico posteriore a fare il protagonista, compararne le dimensioni con alcuni altri modelli Android e iOS (spoiler, non è decisamente un compatto) e persino vederlo acceso (anche se ci viene mostrato ben poco del software).

Vi ricordiamo che OnePlus 10T 5G sarà ufficialmente presentato il 3 agosto 2022 attraverso un esclusivo evento a New York: mancano dunque poche ore di attesa per poter scoprire tutto nel dettaglio. Vi lasciamo come promesso al video unboxing.

