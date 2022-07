Mancano pochi giorni alla presentazione ufficiale del nuovo OnePlus 10T. Il nuovo flagship di casa OnePlus, infatti, sarà svelato ufficialmente nel corso di un evento in programma il prossimo 3 agosto. Come da tradizione, però, OnePlus ha già rilevato diversi dettagli in merito al nuovo smartphone che andrà ad arricchire la sua gamma nel corso delle prossime settimane.

Con un post sul blog ufficiale, infatti, OnePlus ha svelato le prime informazioni sulla batteria e sulla capacità di ricarica rapida del nuovo OnePlus 10T. Si tratta di informazioni di grande interesse che confermano il pieno supporto alla ricarica rapidissima che il nuovo smartphone di casa OnePlus metterà a disposizione degli utenti. Ecco i dettagli:

Nuovi dettagli ufficiali su batteria e ricarica dell’OnePlus 10T: un giorno d’autonomia con 10 minuti di carica

OnePlus ha confermato ufficialmente che il nuovo OnePlus 10T supporterà ufficialmente la ricarica SUPERVOOC Endurance Edition da 150 W per la ricarica della batteria via cavo. Si tratta di un sistema di ricarica rapida che promette prestazioni eccellenti. Secondo quanto rivelato dall’azienda, la batteria da 4.800 mAh dello smartphone potrà contare su di una ricarica 1-100% della batteria completata in appena 19 minuti.

Per poter contare su di un’intera giornata di autonomia, inoltre, saranno sufficienti appena 10 minuti di carica secondo quanto rivelato da OnePlus. Stando a quanto rivelato dall’azienda, inoltre, il sistema di ricarica SUPERVOOC Endurance Edition da 150 W è supportato soltanto dalle reti da 220 volt o superiori. Per gli utenti europei, quindi, ci sarà la possibilità di sfruttare la ricarica ultra-rapida dello smartphone di casa OnePlus.

Nei territori, come il Nord America, in cui le prese per la ricarica sono, generalmente, a 110 o 120 volt, sarà possibile sfruttare la SUPERVOOC Endurance Edition da 125 W per la ricarica rapida. Per una carica completa, in questo caso, basteranno 20 minuti mentre serviranno 10 minuti per un giorno di autonomia. Tutte le varianti del nuovo OnePlus 10T arriveranno sul mercato con un caricatore da SUPERVOOC da 160 W che supporta il protocollo di ricarica PD e, quindi, potrà essere utilizzato anche per caricare notebook, tablet e console portatili.

Tante tecnologie per una ricarica rapida sicura

Per proteggere la vita della batteria, inoltre, il OnePlus 10T potrà contare sulla tecnologia Battery Health Engine. Secondo i dati forniti dall’azienda, sfruttando la ricarica da 150 W, dopo 1600 cicli di ricarica la batteria potrà contare su almeno l’80% della sua capacità originale. In sostanza, dopo circa quattro anni di utilizzo, lo smartphone avrà un’autonomia molto simile a quella originale grazie ad una batteria che avrà conservato buona parte della sua capacità nonostante l’utilizzo costante della ricarica ultra-rapida.

Grazie allo Smart Battery Health Algorithm, lo smartphone è in grado di gestire al meglio l’intera procedura di ricarica, controllando che la corrente di ricarica massima rimanga entro un certo limite. Con la Battery Healing Technology è possibile beneficiare di una funzione di riparazione continua degli elettrodi durante i cicli di ricarica che va a ridurre i danni arrecati ad anodi e catodi della batteria per preservarne la capacità. Il sistema di ricarica è costituito da una doppia pompa di carica con ogni pompa che mette a disposizione una carica di 75 W.

Questo sistema consente di ottenere una ricarica rapida con maggiore sicurezza e la massima efficienza. Da notare, inoltre, che l’algoritmo di ottimizzazione della carica migliora l’efficienza nella fase di ricarica dell’ultimo 10% della batteria, riducendo il calore dissipato e proteggendo la batteria da danni.

Il nuovo OnePlus 10T, inoltre, presenta 13 diversi sensori di temperatura, per tenere sotto controllo la temperatura del dispositivo in ogni punto. Per massimizzare la sicurezza, inoltre, è presente un algoritmo di crittografia a 128 bit in grado di riconoscere cavi e adattatori di ricarica certificati SUPERVOOC. In questo modo, la ricarica ultra-rapida sarà accessibile esclusivamente con accessori ufficiali e testati, proteggendo al massimo la durata della batteria.

Tutti i dettagli sul nuovo smartphone di OnePlus arriveranno a seguito dell’evento di presentazione, in programma il prossimo 3 agosto.

