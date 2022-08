Nelle ultime settimane si è parlato molto di Nothing Phone (1), il primo smartphone dell’azienda creata da Carl Pei che è stato presentato nella prima parte dello scorso mese.

A caratterizzare tale device vi sono una scheda tecnica di fascia medio-alta e l’interfaccia Glyph, ossia uno schema luminoso composto da 900 LED in grado di indicare chi sta chiamando, segnalare l’arrivo delle notifiche, fornire informazioni sullo stato della batteria e altro.

Ricordiamo, ad ogni modo, la scheda tecnica di Nothing Phone (1):

display OLED da 6,55 pollici con risoluzione Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel), refresh rate fino a 120 Hz, HDR10+ e 1.200 nit di luminosità massima

processore Qualcomm Snapdragon 778G+ a 6 nm (1 A78 a 2,5 GHz, 3 A78 a 2,4 GHz e 4 A55 a 1,8 GHz)

8 GB o 12 GB di RAM LPDDR5

128 GB o 256 GB di memoria interna UFS 3.1

doppia fotocamera posteriore con sensore principale Sony IMX766 da 50 megapixel (f/1.88) e ultra grandangolare Samsung JN1 da 50 megapixel (f/2.2)

fotocamera anteriore Sony IMX471 da 16 megapixel (f/2.45)

5G NSA/SA, Wi-Fi 6 dual band, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, GLONASS, BDS, Galileo, QZSS, porta USB Type-C

certificazione IP53, sensore d’impronte digitali integrato nello schermo, doppio altoparlante stereo

batteria da 4.500 mAh (con ricarica rapida cablata a 33 W, wireless Qi a 15 W e inversa a 5 W)

Android 12

Spunta un Nothing Phone (1) “Lite”

Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dall’India, il team di Nothing sarebbe già al lavoro su un altro modello, una sorta di versione “Lite” del primo smartphone dell’azienda.

Questo telefono dovrebbe arrivare sul mercato con molte caratteristiche identiche a quelle del modello originale (come il display, il processore e il comparto fotografico) e due importanti differenze: dovrebbe avere un retro in vetro semplice (senza LED e, quindi, interfaccia Glyph) e non dovrebbe poter contare sul supporto alla ricarica wireless.

Tale inedito modello, che potrebbe avere anche una batteria più capiente (5.000 mAh contro i 4.500 mAh dello smartphone originale) in India potrebbe essere lanciato nella parte finale del 2022 a 24.999 rupie (pari a circa 310 euro) in versione con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria integrata.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal produttore che, fino a questo momento, ha smentito tali indiscrezioni.

