Samsung Galaxy S21 Ultra si sta preparando per accogliere le novità di Android 12L e della One UI 4.1.1, ancora in lavorazione in attesa del lancio di Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4, oppure quelle della One UI 5.0 basata su Android 13? Dal Regno Unito arrivano segnalazioni di nuovi firmware beta per il flagship 2021 del produttore sud-coreano, ma non è del tutto chiaro di qualche versione si tratti.

Nuova fase beta per Samsung Galaxy S21 Ultra: Android 12L o Android 13?

Sembra proprio che Samsung stia avviando un nuovo programma di test per Samsung Galaxy S21 Ultra (e forse per il resto della gamma, completata da Galaxy S21 e Galaxy S21+). Non è purtroppo chiaro se si possa già trattare di un primo test interno di Android 13 e della One UI 5.0, come abbiamo visto qualche settimana fa per Galaxy S22, o se il produttore stia lavorando “sottotraccia” alla One UI 4.1.1 basata su Android 12L da rilasciare successivamente all’arrivo dei nuovi pieghevoli (la presentazione è fissata ufficialmente per il 10 agosto, a proposito).

Il firmware in questione è il G998BXXU5DVGA e non sembra ancora disponibile a livello pubblico nel Regno Unito. Come i più attenti sapranno, Samsung è solita cambiare la lettera dopo il numero con gli aggiornamenti “importanti” (in questo caso si passa dalla “C” alla “D”), ma non è detto che questo possa veramente portare alla One UI 5.0 e ad Android 13. Samsung potrebbe in effetti considerare una “major release” pure un passaggio ad Android 12L, anche se teoricamente le novità di questa versione sarebbero perlopiù destinate ai dispositivi pieghevoli o con schermi molto ampi.

Sappiamo che la One UI 4.1.1 esiste e che quasi certamente sarà disponibile al lancio di Galaxy Z Fold4 e Z Flip4, ma non ci sono ancora certezze sull’arrivo della stessa a bordo di altri dispositivi e sulle relative tempistiche. Considerando il rilascio di Android 13 da parte di Google, previsto per fine estate o inizio autunno, non è da escludere che molti modelli possano saltare direttamente alla One UI 5.0.

Continuate a seguirci perché torneremo sicuramente sull’argomento nelle prossime settimane. Secondo voi il firmware qui sopra sarà basato su Android 12L o su Android 13?

