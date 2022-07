L’operatore virtuale, nonché secondo brand di TIM, Kena Mobile è a quanto pare in un periodo particolarmente generoso; dopo infatti avervi riportato dell’adeguamento per eccesso delle soglie del Roaming Like At Home, oggi vi parliamo di un regalo che l’operatore fa ad alcuni clienti.

Kena Summer 300 GB Plus regala 300 GB di traffico internet ad alcuni clienti selezionati

La scorsa settimana alcuni clienti dell’operatore hanno riscontrato dei problemi legati alla propria utenza, nello specifico secondo il servizio clienti alcuni avrebbero avuto problemi con il rinnovo della propria offerta.

Per farsi perdonare Kena omaggia tutti i clienti coinvolti con l’opzione aggiuntiva gratuita Kena Summer 300 GB Plus, che offre 300 GB di traffico internet per tre mesi. Di seguito il messaggio SMS ricevuto dai clienti interessati:

Gentile Cliente, in questi giorni potresti aver sperimentato dei disservizi sulla tua linea. Per scusarci dell’inconveniente, nelle prossime ore provvederemo a mettere a disposizione gratuitamente 300 Giga aggiuntivi sulla tua offerta da utilizzare nei prossimi 90 giorni.

In realtà Kena ha riservato la stessa opzione anche ad altri clienti selezionati negli ultimi tempi, coloro i quali dovessero aver ricevuto comunicazione dall’operatore, potranno attivare l’opzione semplicemente rispondendo all’SMS ricevuto entro il 26 luglio (salvo proroghe); mentre per coloro che hanno riscontrato i problemi di cui sopra sarà Kena stessa ad attivare l’opzione in automatico.

Per completezza è giusto precisare che esiste un’opzione analoga, a pagamento, chiamata Kena Summer 300 che, dietro il pagamento una tantum di 1,99 euro offre 300 GB di traffico dati ai già clienti dell’operatore; l’opzione in questione è attivabile da tutti, esclusivamente tramite l’applicazione ufficiale dell’operatore, attraverso la sezione “Opzioni”.

