Buone notizie per i clienti Kena Mobile in procinto di intraprendere un viaggio all’estero e, in particolare, in UE e negli altri Paesi dello Spazio Economico Europeo dove c’è la possibilità di utilizzare la SIM in roaming. Da questo mese di luglio, infatti, l’operatore virtuale di TIM si è adeguato alle nuove disposizioni prevista dalla normativa Roaming Like at Home. Per gli utenti, quindi, si registra un aumento dei Giga disponibili, una riduzione della tariffa a consumo extra soglia e, soprattutto, la possibilità di utilizzare il 4G anche in roaming. Ecco i dettagli in merito alle novità a disposizione dei clienti Kena Mobile.

Kena Mobile si adegua al Roaming Like at Home: disponibile la navigazione in 4G e più Giga senza costi

Dallo scorso 1° luglio è entrato in vigore il nuovo aggiornamento della normativa Roaming Like at Home che consente di utilizzare la SIM di un operatore italiano in roaming in UE e nei Paesi dello Spazio Economico Europeo senza costi aggiuntivi oltre al solo canone mensile (al netto di un tetto massimo ai Giga disponibili). L’adeguamento di Kena Mobile alla più recente versione della normativa segue diverse novità.

Il primo riguarda il quantitativo di Giga utilizzabili in roaming senza costi. Dallo scorso 1° luglio, infatti, tutti gli operatori italiani devono adeguarsi alla nuova formula per il calcolo dei Giga disponibili in roaming in UE ogni mese. Tale formula è ora la seguente: Giga disponibili = (canone mensile della propria offerta IVA esclusa / 2) x 2. La versione precedente della formula, valida fino allo scorso 30 giugno, prevedeva una divisione per 2,5 e quindi garantiva meno Giga in roaming.

La nuova formula è ora valida fino alla fine dell’anno in corso (in futuro diventerà ancora più vantaggiosa). Kena si adegua a questa formula andando ad offrire un quantitativo di Giga superiore, grazie ad un arrotondamento per eccesso. Ad esempio, l’offerta Kena 5,99 attualmente disponibile in listino presenta un canone di 5,99 euro al mese e consentirebbe, seguendo la formula, di utilizzare circa 4,9 GB. Kena, invece, alza la soglia fino a 5 GB.

C’è un’altra novità a disposizione degli utenti Kena Mobile. Dallo scorso 1° luglio, infatti, la tariffa a consumo è stata ridotta da 0,0030 euro per MB (IVA inclusa) a 0,00238 euro per MB (IVA inclusa). Tale tariffa viene applicata in caso di esaurimento del bundle disponibile in roaming in un mese e prevede l’addebito su credito residuo. Con la navigazione a consumo, un Giga costa circa 2,43 euro.

Da notare, inoltre, che, stando a quanto riporta il magazine Mondomobileweb, dal mese di luglio i clienti Kena possono utilizzare il 4G in roaming. In precedenza, invece, la navigazione era limitata al 3G. Ricordiamo che gli operatori, sulla base della nuova versione del regolamento UE, sono tenuti a garantire ai loro clienti le stesse tecnologie utilizzate in Italia. I clienti Kena possono sfruttare il 4G (fino a 60 Mbps) in Italia e potranno fare altrettanto anche in roaming in UE.

Segnaliamo, in ogni caso, che il sito Kena Mobile riporta ancora l’indicazione del 3G come migliore tecnologia disponibile in roaming in UE. Staremo a vedere se ci sarà un aggiornamento di tale dicitura nel corso dei prossimi giorni.

Ricordiamo che dalla giornata di ieri, Kena mette a disposizione una nuova offerta da 5,99 euro al mese con primo mese gratis. Per maggiori dettagli potete dare un’occhiata al link qui di sotto:

In quali Paesi è valido il Roaming Lik at Home

La normativa per il roaming gratuito è valida in tutti i Paesi UE e dello Spazio Economico Europeo. L’elenco, quindi, comprende: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Grecia, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi-Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria oltre a Islanda, Lichtenstein e Norvegia. Da notare che i clienti Kena possono sfruttare il Roaming Like at Home anche nel Regno Unito, nonostante la Brexit.