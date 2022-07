Google Pixel 6a non è ancora disponibile ufficialmente, ma alcuni utenti che hanno già messo le mani sull’imminente smartphone Android di Google stanno segnalando quello che sembra un grosso problema di sicurezza del dispositivo.

Secondo quanto riportato nei post su Reddit e in alcuni video presenti su YouTube, alcuni possessori di Google Pixel 6a lamentano che il sensore di impronte digitali sotto il display si sblocca con le impronte di qualsiasi persona, indipendentemente da chi ha inizialmente configurato lo scanner.

Google Pixel 6a sembra avere un grosso problema con lo scanner di impronte digitali

È importante specificare che questi rapporti non sono stati classificati come un vero problema e Google non ha ancora riconosciuto ufficialmente questo inconveniente, ma se queste segnalazioni sono vere si tratta di un bug piuttosto critico.

La speranza è che venga fatta chiarezza al più presto in merito alla questione e che se necessario Google sia in grado di risolvere il problema in modo semplice e rapido tramite un aggiornamento del software.

Google Pixel 6a è stato svelato ufficialmente l’11 maggio 2022 ed è disponibile all’acquisto in preordine dal 21 luglio al prezzo consigliato di 459 euro nelle colorazioni Verde Salvia, Grigio chiaro e Grigio antracite. Le consegne partono il 28 luglio 2022.

