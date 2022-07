Allo scoccare della mezzanotte di oggi, 12 luglio, ha preso il via l’edizione 2022 dell’Amazon Prime Day, uno degli eventi più attesi dell’anno dai clienti del colosso dello shopping online e più in generale dagli utenti sempre a caccia delle migliori offerte e tra le innumerevoli proposte non poteva mancare una nutrita selezione di prodotti a marchio Realme: dagli smartphone alle cuffie, passando per tablet e non solo, il produttore cinese ha messo su una selezione decisamente interessante.

Prima di entrare nel merito delle proposte di Realme per il Prime Day 2022, vi ricordiamo che nelle scorse ore abbiamo già portato alla vostra attenzione una carrellata delle offerte disponibili su tutti gli smartphone Android, ponendo poi l’accento su un modello entrato da poco nel listino di OnePlus e su un flagship di Samsung. Qualora vi foste persi questi articoli precedenti, potete recuperarli tramite i link qui sopra, ma adesso basta con i preamboli e facciamo un giro nel negozio Amazon di Realme.

Offerte ecosistema Realme per l’Amazon Prime Day 2022

Un brand fresco e in rapida crescita come Realme non poteva certo lasciarsi sfuggire l’occasione di un evento promozionale così in vista — che, com’è noto, è rivolto in via esclusiva ai clienti Amazon muniti di una sottoscrizione Amazon Prime — per attirare ulteriore attenzione sui propri prodotti e infatti ha allestito una vetrina di offerte ricca e variegata, così da calamitare il maggior numero di potenziali acquirenti.

Tutte le offerte di seguito elencate saranno attive soltanto per 48 ore, più precisamente per le giornate di oggi e di domani, e soltanto su Amazon.it. Tra i prodotti che il brand cinese ha deciso di scontare figura il nuovo smarpthone economico Realme Narzo 50i, protagonista preannunciato del Prime Day, ma c’è anche una buona rappresentanza della gamma GT — realme GT Neo 2 (di cui trovate a questo link la nostra recensione) a 299,99 euro invece di 449,99 euro; realme GT Master Edition (di cui trovate a questo link la nostra recensione) a 244 euro invece di 349,99 euro; Realme GT 2 5G a 499,99 euro invece di 549,99 euro; Realme GT 5G a 297,23 euro invece di 499,99 euro — e non mancano neppure tablet, notebook e wearable.

Ecco le migliori offerte di Realme per l’Amazon Prime Day 2022:

