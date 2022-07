L’intera gamma Samsung Galaxy S22 è in offerta in occasione dell’Amazon Prime Day 2022, ma forse è la versione “Plus” a godere del prezzo più interessante. Samsung Galaxy S22+ risulta infatti disponibile a un super prezzo sia nella versione da 128 GB sia in quella da 256 GB, l’ideale per chi scatta tante foto e ama registrare video in 4K.

Samsung Galaxy S22+ in super offerta con l’Amazon Prime Day 2022

Samsung Galaxy S22+ è uno smartphone che non ha bisogno di grandi presentazioni, ma nel caso siate stati un po’ distratti in questi ultimi mesi o il caldo vi abbia “annebbiato” la memoria in questi giorni, vale la pena riassumere alcune delle sue peculiarità. Si tratta del modello centrale della serie lanciata lo scorso febbraio, che si distingue dal modello “base” per la dimensione dello schermo, della batteria e per qualche dettaglio.

Il display è sempre un Dynamic AMOLED a risoluzione Full-HD+ con refresh rate variabile tra 10 e 120 Hz, ma in questo caso offre una diagonale da 6,6 pollici. A bordo, sulla versione venduta nel nostro Paese, il SoC Exynos 2200 a 4 nm, affiancato da 8 GB di RAM e da 128 o 256 GB di memoria interna. Il comparto fotografico vede quattro sensori in tutto: sul retro c’è una tripla fotocamera con sensore principale Dual Pixel da 50 MP, ultra-grandangolare da 12 MP e tele da 10 MP con zoom ottico 3x, mentre frontalmente c’è un sensore da 10 MP per i selfie. Presente ovviamente il 5G, così come il Wi-Fi 6E (S22 si ferma al Wi-Fi 6). La batteria è da 4500 mAh e supporta la ricarica rapida cablata da 45 W e quella wireless da 15 W.

Samsung Galaxy S22+ è stato lanciato a febbraio al prezzo consigliato di 1079 euro (128 GB) e di 1129 euro (256 GB), ma grazie all’Amazon Prime Day potete acquistarlo a cifre decisamente più interessanti, sempre se siete abbonati Amazon Prime. Lo smartphone è infatti disponibile in offerta in queste ore a rispettivamente 829 e 879,90 euro: potete portarvelo a casa seguendo i link qui in basso. Per eventuali indecisioni vi consigliamo di dare uno sguardo alla nostra recensione. In fondo avete a disposizione le nostre pagine dedicate alle tantissime altre offerte dell’Amazon Prime Day 2022.

Acquista Samsung Galaxy S22+ 128 GB in offerta su Amazon

Acquista Samsung Galaxy S22+ 256 GB in offerta su Amazon

