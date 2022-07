L’Amazon Prime Day 2022 è iniziato! L’evento di shopping più atteso dell’anno da parte degli utenti Amazon Prime è finalmente arrivato e porta con sé tantissime offerte disponibili già dalla mezzanotte di oggi, 12 luglio 2022. Esatto, perché anche quest’anno l’evento si svolge in due giorni, il 12 e il 13 luglio (come ormai dovreste sapere): andiamo a scoprire le migliori offerte sugli smartphone Android dell’Amazon Prime Day 2022.

Le migliori offerte smartphone Android dell’Amazon Prime Day

Dopo alcuni giorni di anticipazioni, che hanno visto diverse iniziative (compresa l’apertura delle offerte sui prodotti Amazon Warehouse), è arrivato il momento di scoprire insieme le offerte più interessanti del vero e proprio Amazon Prime Day 2022 per quanto riguarda gli smartphone Android. Quest’anno le offerte sugli smartphone Android dell’Amazon Prime Day sono tantissime e toccano praticamente ogni fascia di prezzo: gli sconti vanno ad abbassare i prezzi di tanti modelli Samsung, Xiaomi, Redmi, OPPO, OnePlus, Realme, POCO, Motorola, Nokia e Huawei. Vi ricordiamo che le cifre indicate qui sotto potrebbero subire qualche variazione nel corso delle ore.

Ecco le migliori offerte sugli smartphone Android dell’Amazon Prime Day 2022, suddivise per fasce di prezzo:

Offerte smartphone Android sopra i 700 euro

Offerte smartphone Android tra i 350 e i 700 euro

Offerte smartphone Android tra i 200 e i 350 euro

Offerte smartphone Android sotto i 200 euro

Queste sono dunque le migliori offerte sugli smartphone Android di questo Amazon Prime Day 2022, disponibili (salvo eccezioni o esaurimento scorte) fino alle 23:59 del 13 luglio 2022. Per scoprire tutti gli altri sconti validi in queste 48 ore di evento potete fare riferimento alle nostre pagine dedicate, che potete trovare qui in fondo.

