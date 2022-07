Se state cercando un nuovo smartphone Android le offerte dell’Amazon Prime Day 2022 sono una manna dal cielo: gli sconti sono tantissimi e riguardano molti modelli, anche quelli di maggiore successo. Tra le proposte più interessanti c’è sicuramente quella riguardante OnePlus Nord 2T 5G, uno degli ultimi prodotti lanciati sul mercato dalla casa cinese.

Che prezzi per OnePlus Nord 2T 5G con l’Amazon Prime Day 2022

L’Amazon Prime Day 2022 è iniziato e durerà in tutto 48 ore, ma è decisamente improbabile che tutte le offerte rimangano disponibili tanto a lungo: tra gli sconti che probabilmente non avranno vita lunghissima (dipende anche dalla quantità di scorte) c’è anche quello che tocca OnePlus Nord 2T 5G, acquistabile a cifre ribassate sia nella versione da 8-128 GB sia in quella da 12-256 GB.

Lo smartphone Android, disponibile all’acquisto in Italia solo da poche settimane, va a migliorare il modello precedente sotto diversi aspetti. Mette a disposizione un display AMOLED da 6,43 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 90 Hz e il SoC MediaTek Dimensity 1300 con CPU octa core, affiancato da 8 o 12 GB di RAM e da 128 o 256 GB di memoria interna UFS 3.1.

In più possiamo trovare un totale di quattro sensori fotografici: sul retro prende posto una tripla fotocamera con sensore principale IMX766 da 50 MP con OIS, ultra-grandangolare da 8 MP e mono da 2 MP, mentre per i selfie sono disponibili 32 MP. La batteria è da 4500 mAh e supporta la ricarica rapida cablata da 80 W, in grado di riportare la capacità al 100% in poco più di 20 minuti. A livello software troviamo la OxygenOS 12.1 basata su Android 12, con il produttore che promette 2 importanti aggiornamenti del robottino e 3 anni di update di sicurezza.

OnePlus Nord 2T 5G è stato lanciato nel nostro Paese meno di due mesi fa al prezzo consigliato di 409 euro (8-128 GB) o di 509 euro (12-256 GB), ma grazie all’Amazon Prime Day potete acquistarlo in offerta a cifre più interessanti: gli sconti portano i prezzi a rispettivamente 369,99 e 469,99 euro. Se siete interessati potete seguire i link qui sotto, mentre per eventuali indecisioni potete sempre contare sulla nostra recensione. In fondo potete infine trovare le nostre pagine dedicate alle tantissime altre offerte dell’Amazon Prime Day 2022.

Acquista OnePlus Nord 2T 5G 8-128 GB in offerta su Amazon

Acquista OnePlus Nord 2T 5G 12-256 GB in offerta su Amazon

Potrebbe interessarti: Recensione OnePlus Nord 2T 5G

Offerte per categoria