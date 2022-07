REDMAGIC ha appena annunciato i nuovi smartphone da gioco di punta della serie Red Magic 7S in Cina. La gamma include componenti di fascia alta come il SoC Sapdragon 8+ Gen 1, un display AMOLED FHD+ da 6,8 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 165 Hz, una ventola integrata con luci LED, una fotocamera sotto il display e molto altro.

Entrambi i dispositivi sfoggiano un design simile a Red Magic 7 e 7 Pro lanciati all’inizio di quest’anno, tuttavia sono dotati di una fotocamera frontale sotto il display.

La parte posteriore degli smartphone ripropone il look iconico semitrasparente con alcune modifiche, tra cui la forma del modulo fotocamera e la ventola di raffreddamento con luci RGB.

Gli smartphone sono dotati di due grilletti per i giochi sensibili alla pressione e di un interruttore rosso per attivare il raffreddamento a liquido.

Specifiche di Red Magic 7S

Red Magic 7S sfoggia un display AMOLED Full HD+ da 6,8 pollici con attenuazione LTM e DC e una frequenza di aggiornamento di 165 Hz. Il dispositivo è basato sul chipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 abbinato a un massimo di 16 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione.

Lo smartphone adotta la tecnologia di raffreddamento a liquido ICE 9.0 in abbinamento a una ventola integrata che arriva a 20.000 giri/min.

Pur essendo uno smartphone da gioco, il dispositivo è dotato di una tripla fotocamera posteriore composta da un sensore principale da 64 MP, un obiettivo grandangolare da 8 MP e una fotocamera macro da 2 MP con un flash LED, mentre la fotocamera frontale sotto il display è da 8 MP.

Red Magic 7S è alimentato da una batteria da 4.500 mAh con supporto per la ricarica rapida da 120 W ed esegue l’interfaccia proprietaria Red Magic 5.0 basata su Android 12.

Specifiche di Red Magic 7S Pro

Red Magic 7S Pro offre lo stesso display AMOLED da 6,8 pollici del modello standard, ma con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e tecnologia dimming Red Magic x Qualcomm LTM.

Lo smartphone è anch’esso basato sullo Snapdragon 8+ Gen 1, ma include il chipset per i giochi Red Core 1 dell’azienda, inoltre è dotato di un avanzato sistema di raffreddamento Ice 10.0.

I sensori della fotocamera posteriore di Red Magic 7 Pro sono gli stessi della variante standard, tuttavia la fotocamera selfie sotto il display è da 16 MP. Nubia Red Magic 7S Pro è alimentato da una batteria da 5.000 mAh e supporta una ricarica rapida a 135 W, inoltre viene fornito con una testina di ricarica al nitruro di gallio da 165 W. L’interfaccia è sempre Red Magic 5.0 basata su Android 12.

Red Magic 7S Pro viene lanciato anche in un’edizione speciale ispirata alla saga dei Transformers che propone il look iconico di Bumblebee. Questa edizione include una speciale confezione di forma esagonale e conterrĂ un dispositivo di raffreddamento esterno ispirato a Bumblebee, una cover protettiva e alcuni altri accessori a tema.

Prezzo e disponibilitĂ di Red Magic 7S e 7S Pro

Red Magic 7 e Red Magic 7 Pro saranno disponibili nelle due opzioni di colore Dark Knight e Deuterium Front Transparent, mentre il modello Pro arriverĂ anche nell’edizione speciale di colore giallo.

Red Magic 7 viene lanciato in Cina al prezzo di 3.999 Yuan (circa 589 euro) per il modello con 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione e al prezzo di 4.799 Yuan (circa 707 euro) per la variante da 12 GB di RAM con 256 GB. Il modello Deuterium con 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione ha un prezzo di 4.899 Yuan (circa 722 euro) e il modello da 16 GB con 512 GB costa 5.499 Yuan (circa 810 euro).

Red Magic 7S Pro sarĂ disponibile al prezzo di 5.199 Yuan (circa 766 euro) per il modello con 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. La variante con 16 GB di RAM e 512 GB costa 5.999 Yuan (circa 884 euro), mentre quella Deutarium ha un prezzo di 5.299 Yuan (circa 781 euro) per la variante da 12 GB con 256 GB e di 5.999 (circa 884 euro) per la variante da 16 GB con 512 GB.

La Special Transformer Edition di Red Magic 7S Pro è disponibile al prezzo di 6.499 Yuan (circa 958 euro) nell’unica variante da 16 GB con 512 GB. Le date di vendita degli smartphone verranno annunciate a breve.

Leggi anche:Â Migliori smartphone per giocare