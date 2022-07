Questo potrebbe essere il momento giusto per portarsi a casa ASUS ZenFone 8, disponibile in ottima offerta da Unieuro sia nella versione da 128 GB sia in quella da 256 GB. Lo smartphone Android può godere di uno sconto fino a quasi il 30%, al quale è possibile aggiungere un extra sconto del 5% direttamente del carrello.

ASUS ZenFone 8 è in offerta al miglior prezzo da Unieuro

ASUS ZenFone 8 è uno smartphone che conosciamo bene: è stato presentato insieme al fratello ZenFone 8 Flip poco più di un anno fa, ma ha sempre fatto piuttosto fatica a calare oltre a una certa soglia di prezzo. Uscito con Android 11, ha ricevuto Android 12 nella versione stabile già da un bel po’ e può persino contare sulla versione beta di Android 13.

Dal punto di vista tecnico lo smartphone offre uno schermo AMOLED da 5,9 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz e il SoC Qualcomm Snapdragon 888 octa-core a 5 nm, affiancato da 6, 8 0 16 GB di RAM LPDDR5 e da 128 o 256 GB di memoria interna UFS 3.1. A livello fotografico sono disponibili una doppia fotocamera posteriore (con sensore principale da 64 MP con OIS e ultra-grandangolare da 12 MP) e una singola da 12 MP.

Non mancano la connettività 5G e Wi-Fi 6E, così come la certificazione IP68 contro acqua e polvere. A bordo una batteria da 4000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata fino a 30 W. ZenFone 8 è di fatto uno dei pochi smartphone Android che possiamo ancora definire come “compatto”: misura 148 x 68,5 x 8,9 millimetri, con un peso di 169 grammi.

Le versioni 8-128 e 8-256 GB, che sono quelle attualmente in promozione, sono state lanciate al prezzo consigliato di 699 e 749 euro, ma grazie alle offerte Unieuro possono essere portate a casa per molto meno. Considerando anche l’extra sconto del 5%, ASUS ZenFone 8 (8-128 GB) è disponibile in offerta a 474,05 euro, mentre la versione 8-256 GB può essere acquistata a 569,05 euro, in entrambi i casi con spedizione gratuita a domicilio o ritiro in negozio senza costi aggiuntivi. Chi lo desidera può approfittare anche del pagamento in tre rate di PayPal, senza interessi.

Gli indecisi possono consultare prima la nostra recensione e la riprova di qualche mese fa. Qui sotto i link per procedere all’acquisto sul sito Unieuro:

Acquista ASUS ZenFone 8 (8-128 GB) in offerta

Acquista ASUS ZenFone 8 (8-256 GB) in offerta

