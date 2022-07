Nonostante non ci sia ancora stata una presentazione ufficiale, negli ultimi mesi si fa un gran parlare di Xiaomi 12 Lite e mano a mano che le voci si fanno più insistenti (condite con informazioni sempre più dettagliate e immagini come potete vedere qui e qui) ci si aspetta un imminente arrivo sul mercato. Dopo il debutto di qualche giorno fa in Azerbaigian è ora il turno di altri due store europei che mettono in vendita il dispositivo in questione, si tratta dello store spagnolo Orange e di quello rumeno Evomag.

Xiaomi 12 Lite potrebbe costare circa 500 euro in Europa

Ovviamente siamo ancora senza alcuna certezza, anche perché le schede tecniche presentate sui siti dei due rivenditori differiscono tra di loro per alcune caratteristiche; la più evidente riguarda il sensore fotografico principale che sul sito rumeno viene riportato da 64 MP mentre il sito spagnolo si allinea alla maggior parte delle precedenti indiscrezioni, segnalando un sensore da 108 MP.

Per quel che concerne i prezzi i due store differiscono di poco, parliamo di 506 euro in Spagna e di 2.284,99 Leu in Romania che equivalgono, al cambio attuale, a circa 462 euro.

Per il resto si può fare affidamento relativamente alle specifiche tecniche riportate, in quanto come già detto discrepanti fra loro, ma a grandi linee vengono confermate le caratteristiche già paventate in precedenza e che vi riportiamo di seguito:

Display: AMOLED da 6,55” FHD+ con refresh rate a 120 Hz

SoC: Qualcomm Snapdragon 778G con GPU Adreno 642L

Memoria RAM: 8 GB (potrebbe essere prevista anche una variante con 6 GB)

Spazio di archiviazione: 128 GB (potrebbe essere prevista anche una variante con 256 GB)

Tripla fotocamera posteriore: Sensore principale da 108 MP con OIS (o da 64 MP con OIS) Sensore ultra-grandangolare da 8 MP Sensore macro da 5 MP

Fotocamera anteriore: 16 MP

Reti mobili: 5G/4G/3G/2G

Connettività: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.x, GPS, NFC, USB Type-C

Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

Batteria: 4500 mAh con ricarica rapida a 67 W

Software: MIUI 13 basata su Android 12.

Insomma non ci resta che attendere ancora, Xiaomi 12 Lite dovrebbe presto essere lanciato anche in altri mercati consentendoci di avere maggiori certezze circa le sue specifiche tecniche.