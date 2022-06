Si torna a parlare ancora una volta di nuovi smartphone in arrivo in casa Xiaomi e questa volta è il turno di due modelli molto chiacchierati nei mesi scorsi: Xiaomi 12T 5G e Xiaomi 12 Lite.

Le nuove indiscrezioni di seguito trattate sono emerse poche ore dopo le numerose e interessanti conferme del produttore cinese relative alla nuova serie Xiaomi 12S, di cui ora conosciamo la data di presentazione in Cina, ma anche informazioni molto interessanti sul comparto fotografico.

Xiaomi 12T 5G certificato: ecco le sue specifiche tecniche principali

Non è la prima volta che sentiamo parlare di Xiaomi 12T 5G, giusto due giorni fa si era parlato di una scheda tecnica di altissimo profilo. Insomma, mentre il lancio della serie 12S è imminente, il team di Xiaomi è già proiettato al futuro: un nuovo modello identificato con il model number 22071212AG ha appena ottenuto la certificazione della Federal Communications Commission (FCC) negli Stati Uniti. A dispetto di questa certificazione già arrivata, comunque, la serie Xiaomi 12T non dovrebbe vedere la luce prima del Q3 2022, se non addirittura della prima parte dell’ultimo trimestre dell’anno.

Partendo dai report precedenti, sappiamo che il produttore cinese è al lavoro su due dispositivi aventi nomi in codice “Plato” e “diting” e rispettivamente model number 22071212AC/G e 22081212C/G, dove le lettere C e G stanno ad indicare le varianti Cinese e Global dei dispositivo.

Le versioni abbreviate di questi model number sono L12 e L12A e il primo, corrispondente a “diting”, è atteso al debutto in Cina con il nome Redmi K50S Pro. Sulla scena global, il dispositivo potrebbe cambiare nome e brand e presentarsi come Xiaomi 12T Pro. Questo smartphone sembra esistere in ulteriori due varianti: 22081212UG e 22081212R, il secondo destinato al solo mercato giapponese e il primo che dovrebbe essere identificato come Xiaomi 12T Pro Hypercharge (con ovvio focus sulla ricarica rapida).

Per quanto riguarda “Plato”, invece, lo smartphone dovrebbe arrivare in Cina come Redmi K50S e sulla scena global come Xiaomi 12T. Secondo il database della FCC, il dispositivo dispone di Wi-Fi 6, supporta 7 bande 5G, oltre ovviamente a Bluetooth e GPS e all’emettitore IR. Il dispositivo esisterebbe in due tagli di memoria, entrambi con 8 GB di RAM, ma con 128 o 256 GB di storage.

Xiaomi 12 Lite: nuove immagini confermano design e colorazioni

A quanto pare, a Xiaomi non bastano i modelli che già compongono la serie 12, né gli altri tre in arrivo tra pochi giorni o quelli in preparazione per il prossimo trimestre, in cantiere c’è anche uno Xiaomi 12 Lite già oggetto di rumor da mesi. L’esistenza dello smartphone non è più in dubbio, dal momento che appena due giorni fa ne abbiamo visto persino un primo hands-on in colorazione rosa.

Ebbene, nella serata di ieri ci ha pensato il solito @evleaks (al secolo Evan Blass) a rincarare la dose, pubblicando su Twitter una galleria di immagini di qualità che mostrano Xiaomi 12 Lite in tre colorazioni e in ogni suo dettaglio estetico. Il family feeling coi modelli già noti della serie Xiaomi 12 è innegabile, a partire dalla disposizione delle fotocamere posteriori. I colori mostrati sono il già visto rosa, il classico nero-grigio di Xiaomi e un blu (che è più acquamarina). Date un’occhiata.

Previous Next Fullscreen

Scheda tecnica (presunta)

Display: AMOLED da 6,55” FHD+ con refresh rate a 120 Hz

SoC: Qualcomm Snapdragon 778G con GPU Adreno 642L

Memoria RAM: 8 GB (potrebbe arrivare anche in versione con 6 GB)

Spazio di archiviazione: 128 GB (potrebbe arrivare anche in versione con 256 GB)

Tripla fotocamera posteriore: Sensore principale da 108 MP con OIS (o da 64 MP con OIS) Sensore ultra-grandangolare da 8 MP Sensore macro da 5 MP

Fotocamera anteriore: 16 MP

Reti mobili: 5G/4G/3G/2G

Connettività: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.x, GPS, NFC, USB Type-C

Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

Batteria: 4500 mAh con ricarica rapida a 67 W

Software: MIUI 13 basata su Android 12.

La data di lancio non è ancora nota, ma ormai lo smartphone sembra pronto, pertanto non dovrebbe mancare molto.

Potrebbe interessarti: Recensione Xiaomi 12 Pro | Recensione Xiaomi 12 e 12X