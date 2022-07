Xiaomi 12 Lite è ora disponibile per il preordine in Azerbaigian. Lo smartphone non è ancora elencato sul sito Web di Xiaomi Azerbaijan, tuttavia un sito locale ha rivelato tutte le specifiche, le caratteristiche e il prezzo del dispositivo.

Specifiche di Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 12 Lite è dotato di un display AMOLED da 6,55 pollici con risoluzione Full HD+, frequenza di aggiornamento di 120 Hz, HDR10+ e Dolby Vision.

La fotocamera posteriore è composta da un sensore principale da 108 MP, un obiettivo ultra grandangolare da 8 MP e una fotocamera macro da 2 MP, mentre frontalmente è disponibile una fotocamera da 32 MP alloggiata nel foro praticato nel display.

Il cuore si Xiaomi 12 Lite è il SoC Snapdragon 778G e in Azerbaigian è abbinato a 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione.

Il dispositivo è alimentato da una batteria da 4.300 mAh che supporta la ricarica da 67 W attraverso l’apposito caricabatterie fornito nella confezione.

Xiaomi 12 Lite è dotato di altoparlanti stereo Dolby Atmos con tecnologia del suono spaziale e di uno scanner di impronte digitali sotto il display.

Il dispositivo è leggero e sottile con un peso di 173 grammi e uno spessore di 7,29 mm ed esegue Android 12 con interfaccia MIUI 13.

Prezzi e disponibilità di Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 12 Lite debutta in Azerbaigian con un prezzo corrispondete a circa 560 euro nei colori nero, rosa e verde ed è in preordine tramite il punto vendita Xiaomi a Baku fino all’8 luglio. Nei prossimi giorni lo smartphone dovrebbe essere rilasciato anche in altri mercati.

