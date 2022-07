Si fa un gran parlare di Nothing negli ultimi tempi, l’attesa per Nothing Phone (1) è quasi terminata e mentre si vocifera di nuove cuffie del brand, ora si scopre che questi potrebbero non essere gli unici prodotti nel futuro di Nothing.

Nothing potrebbe produrre dispositivi per la casa intelligente

Stando a quanto riportato da Mukul Sharma su Twitter, Nothing avrebbe registrato presso l’EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale) un marchio per Ambient OS.

Nothing Ambient OS is finally a registered European Union trademark.

Plus, a bunch of AIoT launches could be expected after the Phone (1) launch.#Nothing #NothingPhone1 pic.twitter.com/3caxTTpk3h — Mukul Sharma (@stufflistings) July 6, 2022

Per chi non lo sapesse (è passato un po’ dall’ultima volta che ve ne abbiamo parlato) Ambient OS è un sistema operativo sviluppato da Essential, azienda fondata dal papà di Android Andy Rubin, rivolto ai prodotti per la casa intelligente.

I dettagli riguardo il sistema in questione sono alquanto scarni, ma sappiamo che il suo funzionamento è simile a quello dei sistemi operativi utilizzati su prodotti quali Amazon Echo e Google Nest, con la differenza che Ambient OS dovrebbe essere migliore per quanto riguarda l’automatizzazione delle attività e dovrebbe avere più riguardo per la privacy degli utenti. Grazie all’utilizzo di attività automatizzate in questi contesti, è possibile programmare l’accensione delle luci in casa quando lo smartphone si connette alla rete Wi-Fi domestica tanto per fare un esempio.

Le informazioni inerenti ai piani di Nothing in questo frangente finiscono qui, ma è evidente che questa mossa dell’azienda nasconda in realtà altri obbiettivi; in un prossimo futuro infatti potremmo vedere la società di Carl Pei lanciare sul mercato dei dispositivi rivolti alle smart home, sarà interessante scoprire cosa Nothing ha in serbo per noi.

