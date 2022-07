Nothing e WINDTRE annunciano quest’oggi una partnership strategica ed esclusiva per il lancio imminente di Nothing Phone (1), che avverrà la prossima settimana. L’azienda tech fondata da Carl Pei ha stretto un accordo per far sì che i negozi fisici dell’operatore siano gli unici a offrire il nuovo smartphone,

Nothing Phone (1) sarà un’esclusiva WINDTRE nei negozi fisici

Nothing Phone (1) sarà acquistabile solamente nei negozi WINDTRE per quanto riguarda i canali di vendita fisici: questo il frutto dell’accordo tra l’azienda londinese e l’operatore italiano. “Siamo felici di proporre in esclusiva l’opportunità di acquistare Phone (1) presso la nostra rete vendita, diffusa su tutto il territorio nazionale“, ha dichiarato Tommaso Vitali, Direttore B2C Marketing & New Business di WINDTRE. “Nothing sta portando una ventata d’aria fresca nel settore consumer tech e, con questa collaborazione, la nostra azienda si conferma ancora più vicina alle esigenze dei clienti grazie a soluzioni innovative capaci di migliorare le loro attività quotidiane“. Entusiasta anche David Sanmartín, co-fondatore e Head of South and North Europe of Nothing, che non vede l’ora di “dare una scossa al mercato degli smartphone insieme ad operatori leader come WINDTRE“.

Oltre che nei negozi fisici WINDTRE, Nothing Phone (1) sarà ovviamente acquistabile anche sul sito dell’operatore. Come abbiamo già avuto modo di vedere con le tante indiscrezioni, che includono già i presunti prezzi di vendita per il mercato europeo grazie all’apparizione su Amazon, Nothing Phone (1) dovrebbe essere uno smartphone di fascia medio-alta con display OLED da 6,55 pollici Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz, SoC Qualcomm Snapdragon 778G+, fotocamera principale da 50 MP e Nothing OS.

Il primo smartphone della compagnia, che ha già lanciato sul mercato le cuffie Nothing Ear (1), è dotato di una scocca trasparente e di uno stile meccanico unico, formato da più di 400 componenti. Dispone di un telaio in alluminio 100% riciclato, e il 50% degli elementi in plastica risultano realizzati con materiali riciclati a base biologica o post-consumo.

L’evento di lancio “Nothing (event): Return to Instinct” si terrà il 12 luglio 2022 alle 17:00 (ora italiana): mancano ormai pochi giorni e sapremo tutto sul dispositivo che sta “giocando” con l’hype degli utenti.

Potrebbe interessarti: Recensione Nothing Ear (1)