Negli ultimi tempi si fa un gran parlare di Nothing, la fame di informazioni da parte della community nei confronti di Nothing Phone (1) non accenna a diminuire. Vi abbiamo riportato diverse indiscrezioni negli ultimi giorni, ma oggi cambiamo soggetto.

È infatti apparsa su Twitter un’immagine piuttosto interessante, raffigurante degli auricolari di Nothing; no non stiamo parlando delle Nothing Ear (1) che già conosciamo, quanto più di quella che sembra essere una versione rivista e presumibilmente aggiornata di quel modello.

Per quel poco che si può vedere dall’immagine in questione, gli auricolari sembrano uguali a quelli presentati un anno fa, ad eccezione di due particolari:

Nella parte inferiore dello stelo ci sono due pallini bianchi

Quello che precedentemente era il marchio Nothing Ear (1) è ora sostituito da Ear (1) Stick

L’altra differenza che salta subito all’occhio riguarda la custodia, non si tratta più di un case quadrato, ma presenta un design rettangolare e verosimilmente più sottile della precedente, il che lo renderebbe un accessorio più comodo da maneggiare e riporre in tasca.

Non ci sono al momento informazioni di sorta su questi auricolari di Nothing, non è chiaro se il design della parte non visibile sia rimasto inalterato, così come non si sa quando potrebbero essere ufficialmente presentati. C’è però da considerare che il 12 luglio si avvicina, e il lancio ufficiale di Nothing Phone (1) potrebbe essere una buona occasione per dare in pasto ai fan qualcosa in più.

