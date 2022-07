In attesa dell’Amazon Prime Day 2022, ormai alle porte, sul sito potete approfittare di numerosi altri sconti su tantissimi prodotti: tra questi Samsung Galaxy M13, uno smartphone di fascia bassa lanciato giusto qualche giorno fa. Potete già acquistarlo su Amazon con uno sconto di quasi il 20%.

Samsung Galaxy M13 già scontato grazie a questa offerta Amazon

Samsung Galaxy M13 è stato presentato ufficialmente a fine maggio 2022, ma risulta disponibile all’acquisto solo da qualche giorno. Si tratta di un prodotto pensato per chi non vuole spendere troppo, ma che desidera comunque restare nel mondo Samsung Galaxy e approfittare della generosa batteria da 5000 mAh.

Lo smartphone offre un display Infinity-V LCD da 6,6 pollici a risoluzione Full-HD+, con un piccolo notch a “V” per includere la fotocamera anteriore da 8 MP, e il SoC scelto dal produttore è un Exynos 850 a 8 nm, con GPU Mali-G52, affiancato da 4 GB di RAM e da 64 o 128 GB di memoria interna (espandibile in entrambi i casi, ovviamente con microSD). La fotocamera posteriore è tripla e include un sensore principale da 50 MP, uno ultra-grandangolare da 5 MP e uno per la profondità di campo da 2 MP.

Niente connettività 5G purtroppo, ma vi dovete accontentare di 4G, Wi-Fi 5 dual band, Bluetooth 5.0, GPS, NFC e porta USB Type-C. Il sensore d’impronte è integrato nel pulsante laterale di accensione e spegnimento. A livello software lo smartphone è uscito direttamente con Android 12 e con la One UI 4.1 Core, una versione alleggerita della personalizzazione Samsung.

Samsung Galaxy M13 è stato lanciato al prezzo consigliato di 189,90 (64 GB) o 219,90 euro (128 GB), ma potete acquistarlo venduto e spedito da Amazon già in offerta a rispettivamente 159,90 (-16%) e 179,90 euro (-18%). Potete scegliere tra tutte e tre le colorazioni: Deep Green, Light Blue e Orange Copper.

