Se state cercando un nuovo smartphone Android e volete spendere poco, ma senza rinunciare a troppo, questo potrebbe essere il vostro momento: HONOR 50 Lite è disponibile praticamente a metà prezzo grazie all’offerta che stiamo per vedere. Niente male, vero? Vediamo come approfittarne.

Che sconto per HONOR 50 Lite, con spedizione inclusa

Come ormai dovreste sapere, con la serie HONOR 50 il marchio cinese è tornato a offrire i servizi Google. Dopo un periodo difficile, con l’impossibilità da parte dell’azienda di utilizzare i GMS a causa del ban di Huawei, HONOR è passata nelle mani della Shenzhen Zhixin New Information Technology, una cordata di aziende private.

Il primo smartphone del “nuovo ciclo” è stato HONOR 50, lanciato in Italia nell’autunno 2021, ma successivamente è arrivata nel nostro Paese anche la versione più economica, HONOR 50 Lite. Quest’ultimo punta molto sul rapporto qualità prezzo e mette a disposizione un generoso display FullView da 6,67 pollici a risoluzione Full-HD+, affiancato dal SoC Qualcomm Snapdragon 662 con connettività 4G, Wi-Fi, Bluetooth 5.0 e NFC.

Troviamo poi una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 MP, ultra-grandangolare da 8 MP, macro e per la profondità da 2 MP, una fotocamera anteriore da 16 MP integrata con un foro nello schermo e una batteria da 4300 mAh con supporto alla ricarica rapida SuperCharge cablata da 66 W; quest’ultima è in grado di ricaricare lo smartphone del 40% in appena 10 minuti.

Presentato a metà novembre 2021, HONOR 50 Lite è disponibile all’acquisto in Italia dalla fine del mese al prezzo consigliato di 299,90 euro. In queste ore potete portarvelo a casa a quasi metà prezzo approfittando dell’offerta a disposizione su eBay: la cifra scende infatti a 159,99 euro, con spedizione inclusa ma con pochi pezzi disponibili. Se siete interessati all’acquisto non vi resta che cliccare qui sotto. Nel caso di esaurimento scorte potete trovarlo a 9 euro in più presso un altro venditore.

Acquista HONOR 50 Lite in offerta a 159,99 euro

Acquista HONOR 50 Lite in offerta a 168 euro

