Le Google Pixel Buds Pro sono state presentate ufficialmente insieme a Google Pixel 6a e a tante altre novità durante il Google I/O 2022, ma nonostante siano passati quasi due mesi non sono ancora disponibili all’acquisto. Un “promemoria” da parte della stessa casa di Mountain View ci ricorda in queste ore quanto manca all’apertura dei preordini delle nuove cuffie.

I preordini delle Google Pixel Buds Pro si avvicinano

Come abbiamo visto, le Pixel Buds Pro sono già apparse sul Google Store anche in Italia, ma non sono tuttora acquistabili. Si tratta di cuffie true wireless dotate di cancellazione attiva del rumore, ottimizzata grazie all’adozione di un chip audio a 6 core personalizzato per eseguire algoritmi implementati direttamente dal team di Big G.

Progettate per adattarsi alle orecchie di tutti gli utenti grazie alla tecnologia Silent Seal, sono dotate di sensori integrati per la misurazione della pressione presente nel condotto uditivo, in modo da garantire il massimo comfort durante le lunghe sessioni di ascolto. Offrono driver dinamici da 11 mm e diverse funzionalità interessanti: la connettività multi-point consente di passare automaticamente tra gli ultimi due dispositivi Bluetooth collegati (notebook, TV, PC, smartphone Android o iOS), mentre Fast Pair permette di accoppiarle rapidamente ai dispositivi del robottino.

È disponibile anche una modalità trasparenza, che lascia entrare il rumore ambientale nelle situazioni in cui serve, e arriverà il supporto all’audio spaziale: sarà implementato entro fine anno tramite un aggiornamento. Offrono connettività Bluetooth 5.0, certificazione IPX4 contro acqua e sudore e un’autonomia di 11 o di 7 ore (con ANC disattivato o attivato), che salgono fino a 31 attraverso le ricariche offerte dal case (che supporta la ricarica wireless).

Le Google Pixel Buds Pro saranno acquistabili sul Google Store in preordine tra poco meno di tre settimane, dal 21 luglio 2022. Il prezzo italiano, salvo offerte di lancio particolari, sarà di 219 euro. Le colorazioni tra cui scegliere saranno quattro: Corallo, Grigio Fumo, Grigio antracite e Verde cedro.

