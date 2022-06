ho. Mobile, operatore mobile virtuale di VEI S.r.l. (una società del gruppo Vodafone) noto soprattutto per le sue offerte ricchissime di GB a prezzi competitivi, ha appena rilanciato un’iniziativa promozionale molto apprezzata: Porta tutti in ho. si articola nelle due modalità ho. Tanti Amici 2.0 (Easy) e ho. Ambassador (Pro) e permette ora di ottenere ghiotti premi: fino a 150 euro di ricariche omaggio o buoni Amazon. La promozione presenta ora una nuova data di scadenza e delle novità rispetto alla versione precedente.

Porta tutti in ho.: le nuove scadenze previste

È sufficiente scorrere la pagina dedicata alla promozione sul sito ufficiale di ho. Mobile per trovare le Condizioni generali dell’iniziativa, naturalmente differenziate a seconda della modalità di partecipazione.

Tali file offrono, innanzitutto, il nuovo quadro delle date di scadenza previste: stando a quanto si legge, la modalità ho. Tanti Amici 2.0 è stata prorogata fino al 10 settembre 2022; più lungo, invece, il periodo di validità della modalità ho. Ambassador, che rimarrà fruibile fino al 31 marzo 2023.

Questo vuol dire che fino a settembre — a meno di proroghe ulteriori —, i clienti ho. Mobile potranno scegliere tra le due modalità di partecipazione alla promozione, mentre a partire dall’11 settembre 2022 rimarrà sfruttabile solo la variante “Pro”.

Porta tutti in ho. (Mobile): come si partecipa

A prescindere dalla modalità selezionata, prendere parte alla promozione Porta tutti in ho. è molto semplice: i clienti dell’operatore hanno banalmente la possibilità di invitare dei conoscenti a passare a ho. Mobile e di ottenere in cambio degli interessanti premi.

I passaggi chiave sono quattro:

Scegliere una modalità Seguire le istruzioni di condivisione dell’invito Attendere l’acquisto e l’attivazione della SIM ho. da parte della persona invitata Riscuotere il premio spettante.

Cambiano, però, le modalità di condivisione: con ho. Tanti Amici 2.0 è sufficiente condividere il proprio link identificativo, da utilizzare per acquisto e attivazione; con ho. Ambassador è necessario creare un Referral (nickname o hashtag) da condividere e da usare per l’attivazione. Sia il link che il Referral sono ottenibili dalla sezione apposita dell’app ho. o dal sito ufficiale, inoltre ogni cliente può partecipare a entrambi i programmi partendo da “ho. Tanti amici” e diventando “ho. Ambassador” o viceversa, tuttavia è chiaramente necessario invitare amici diversi.

Premi e novità

Come riportato sul sito ufficiale, ho. Tanti Amici 2.0 permette di invitare 10 amici e di ottenere 5 euro di ricarica omaggio per sé e per ogni amico portato dopo il primo rinnovo mensile; inoltre — e questa è la principale novità della versione 2.0 —, a far data dal 1° luglio 2022, se l’amico portato proviene da Iliad e altri operatori virtuali, si ha diritto a una ricarica ulteriore da 5 euro. Al raggiungimento del decimo amico portato, poi, scatta il premio: una ricarica bonus da 50 euro. Insomma, il programma permette di ottenere complessivamente fino a 150 euro di ricariche omaggio.

Con la modalità ho. Ambassador (Pro) si va decisamente oltre: è possibile arrivare ad un massimo di 30 amici e per ogni 10 amici fatti passare a ho. si ottiene un buono Amazon da 50 euro; ogni amico invitato ha diritto a 5 euro di ricarica omaggio dopo il primo rinnovo mensile. In questo caso, dunque, il premio massimo ottenibile consiste in 150 euro di buoni Amazon. Similmente a come già avveniva, il buono regalo Amazon viene erogato via email o SMS entro 1 giorno dalla richiesta.

Per quanto riguarda l’ottenimento del premio: con “ho. Tanti amici”, la ricarica omaggio per invitante e invitato viene erogata dopo il primo rinnovo mensile, mentre la super ricarica viene erogata al completamento del primo rinnovo da parte dei dieci amici portati; con “ho. Ambassador”, si riceve un buono sconto Amazon da 50€ una volta che i dieci amici abbiano tutti effettuato il primo rinnovo dell’offerta sottoscritta.

Per maggiori dettagli e per partecipare subito, visitate la pagina dedicata alla promozione:

Porta tutti in ho. (ho. Tanti Amici 2.0 e ho. Ambassador)

Tutte le ultime notizie sulle offerte ho. Mobile sono disponibili alla nostra pagina dedicata.

Leggi anche: migliori offerte telefoniche