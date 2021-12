Il team di sviluppatori di Google sta apportando una modifica alla casella di composizione del testo per le applicazioni mobile e Web di Google Chat in virtù della quale il servizio va ad assumere un design più simile a quello del client di messaggistica per SMS.

Ecco come cambia Google Chat

Per molto tempo la casella di testo in Google Chat è stata un semplice campo con una fila di pulsanti sottostanti per accedere a vari strumenti mentre con la nuova interfaccia queste integrazioni ai vari servizi Workspace sono ora nascoste per impostazione predefinita attraverso un elemento a forma di pillola affiancato da un’icona “+” in un cerchio e da scorciatoie per emoji e galleria, oltre al pulsante di invio.

A seguire un’immagine della vecchia interfaccia e tre di quella nuova:

Previous Next Fullscreen

Toccando il primo pulsante viene visualizzata una scheda che consente di accedere a Foto, Fotocamera, GIF, link Meet, invito per Google Calendar, Drive e Formato.

Anche la versione Web di Google Chat viene ottimizzata in queste ore con nuove icone e un miglioramento generale dell’organizzazione.

Il team del colosso di Mountain View ci tiene a mettere in evidenza come questa nuova interfaccia consenta agli utenti di usufruire di una migliore integrazione tra Google Chat e i vari servizi della suite Google Workspace, tutti accessibili con un solo clic.

Il nuovo design introdotto dagli sviluppatori di Google Chat è quasi identico a quello di Google Messaggi per Android e tale uniformità dovrebbe essere apprezzata da chi utilizza entrambi i servizi del colosso di Mountain View.

La nuova interfaccia è già in fase di rilascio e nel giro di un paio di settimane raggiungerà tutti i clienti di Google Workspace sia su Android che sul Web mentre chi usa un dispositivo iOS ci sarà da avere pazienza sino alla prima parte del prossimo anno.