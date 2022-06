Samsung sta rilasciando le patch di giugno per Galaxy S21 FE, Galaxy Note 10 e Galaxy A50. Ecco i dettagli secondo quanto riportato nei rispettivi registri delle modifiche.

Samsung Galaxy S21 FE e Galaxy Note 10 ottengono la patch di giugno 2022

Secondo quanto riportato da GalaxyClub, il nuovo aggiornamento di sicurezza per Samsung Galaxy S21 FE e Galaxy Note 10 ha raggiunto l’Europa. Il nuovo firmware G990USQU3CVF1 dalle dimensioni di quasi 1 GB migliora la privacy e la sicurezza del dispositivo risolvendo più di 60 vulnerabilità note, inoltre apporta correzioni di bug generali e miglioramenti della stabilità.

Il primo aggiornamento trimestrale sta per essere lanciato per Samsung Galaxy A50. L’update da circa 315 MB contiene la versione del firmware A505FNXXU9CVF2 che secondo il registro delle modifiche migliora la stabilità del dispositivo e installa la patch di sicurezza di giugno e tutte le patch intermedie degli ultimi tre mesi.

Questo aggiornamento tuttavia non sembra risolvere il bug di riavvio che affligge alcune unità, anche perché non dovrebbe essere causato dal software. L’update è ora in rilascio tramite OTA per le unità Samsung Galaxy A50 senza marchio in Olanda e Belgio.

Come aggiornare il software di sistema per i dispositivi mobili Samsung

Per aggiornare il software di sistema del vostro dispositivo Samsung basta andare in Impostazioni -> Aggiornamento software -> Scarica e installa.

