Fast Pair è il nome di una funzionalità studiata dal team di Google per consentire agli utenti di collegare rapidamente le cuffie Bluetooth agli smartphone Android, cosa che presto sarà disponibile anche per i dispositivi Chrome OS.

Ma pare che nei progetti del colosso di Mountain View vi sia l’introduzione del supporto alla funzionalità Fast Pair anche in Wear OS, almeno ciò è quanto emerge dal changelog di Google System Updates di giugno 2022.

Fast Pair è una gradita novità in arrivo su Wear OS

Tra le novità segnalate dal team di sviluppatori di Google, infatti, vi è anche la seguente relativa ai dispositivi basati su Wear OS:

Fast Pair on Wear OS to allows previously paired headphones to be discovered and connected to wearables

La funzionalità in questione, così come spiega la stessa Google, consentirà agli utenti di rilevare e collegare le cuffie precedentemente accoppiate ai dispositivi indossabili.

Sempre nel changelog si legge che tale funzione è “disponibile tramite Google Play Services v22.24 aggiornato il 24/06/2022”.

Di certo non si tratta di una funzionalità rivoluzionaria ma è innegabile che potrebbe rivelarsi molto comoda nell’esperienza di utilizzo di tutti i giorni, soprattutto se si considera quanto possa essere “noioso” doversi muovere tra le impostazioni sul piccolo schermo di un dispositivo indossabile (cosa che non sarà più necessario fare per procedere all’accoppiamento di cuffie già usate in precedenza).

Stando a quanto si apprende, al momento questa nuova funzionalità non è stata messa a disposizione di tutti gli utenti (ma è probabile che nel giro di pochi giorni la situazione cambi) e non è nemmeno chiaro quale interfaccia il team di sviluppatori di Google abbia deciso di usare.

Non è da escludere che l’arrivo della funzionalità Fast Pair su Wear OS sia pensato per Google Pixel Watch: nella pagina ad esso dedicata sul Google Store, infatti, si legge che con Fast Pair è possibile collegare tra loro auricolari, smartwatch e smartphone in modo facile e veloce mentre Google Pixel Buds Pro semplifica anche la commutazione automatica dell’audio tra orologi, telefoni e laptop.

Potete scaricare l’ultima versione disponibile di Google Play Services dal Play Store attraverso il seguente badge:

Potrebbe interessarti anche: i migliori smartwatch con e senza Wear OS