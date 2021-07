Senza particolari clamori Google TV Setup è sbarcata sul Play Store, così da poter ricevere più facilmente aggiornamenti disgiunti da quelli di sistema. Allo stesso modo Fast Pair, che permette di collegare dispositivi Bluetooth con estrema facilità, sta per arrivare su Chrome OS e sui Chromebook.

Google TV Setup

Google TV Setup è l’applicazione che viene eseguita al primo avvio di un dispositivo Google Chromecast with Google TV, con un processo molto simile a quello che accompagna la prima accensione di ogni smartphone Android. Dopo aver collegato l’account Google, selezionato la lingua di sistema ed effettuato la connessione a una rete WiFi, avrete la possibilità di collegarvi ai servizi di streaming preferiti per iniziare a sfruttare il nuovo dispositivo.

Ora l’app è disponibile sul Play Store, con l’ultimo aggiornamento rilasciato ieri e con ogni probabilità permetterà a Google di aggiungere o rimuovere in maniera più semplice i vari servizi di streaming visualizzati al termine della procedura iniziale. Va detto che al momento nella descrizione dell’app non si fa riferimento a questa ipotesi, che però sembra la più verosimile.

Fast Pair su Chrome OS

Un nuovo commit pubblicato nei giorni scorsi sul Chromium Gerrit conferma che sono in corso i lavori di porting della funzione Fast Pair su Chrome OS. sotto forma di flag accessibile dalla pagina chrome://flags. Insieme al codice Google ha fornito una breve descrizione della funzione, la stessa che sarà visualizzata vicino alla flag:

Abilita il servizio Google Fast Pair che utilizza Bluetooth LE per scoprire dispositivi Bluetooth supportati nelle vicinanze e mostra una notifica per un veloce abbinamento. Usare insieme a #bluetooth-advertisement-monitoring per consentire la scansione in background

Al momento la funzione non è attiva in nessuna versione di Chrome OS, nemmeno sulla variante Canary che per prima ospita le novità in fase di sviluppo. Va ricordato che la funzione ha fatto la sua comparsa su Chrome OS nel 2019 per brevissimo tempo, prima di sparire completamente.