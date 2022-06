Si fanno sempre più insistenti le indiscrezioni secondo cui il prossimo smartphone di fascia alta di OnePlus arriverà sul mercato con il nome di OnePlus 10T 5G e negli ultimi giorni in Rete si sono susseguite diverse anticipazioni su tale device.

Oltre alle immagini rendering che ci hanno svelato quello che dovrebbe essere il suo design, infatti, sul Web è stata pubblicata anche quella che dovrebbe essere la scheda tecnica dello smartphone di OnePlus, tra i cui punti di forza vi sarebbe il processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1.

Prestazioni gaming da urlo

Ebbene, proprio tale CPU sarebbe al centro di una nuova indiscrezione che riguarda OnePlus 10T 5G: a dire di Yogesh Brar, infatti, sarebbe in buona parte suo il merito per i risultati fatti registrare dal nuovo smartphone con il test Genshin Impact, facendo meglio di OnePlus 10 Pro (l’attuale modello di punta dell’offerta del produttore cinese).

In particolare, OnePlus 10T 5G su Genshin Impact avrebbe raggiunto una media di 57 fps in modalità Extreme e con temperature comprese tra i 43° e i 46° C.

Tanto per avere un termine di paragone, OnePlus 10 Pro con le stesse impostazioni arriva a 55 fps con temperature comprese tra i 45° e i 49° C.

Per OnePlus 10T 5G inizia la fase di test

Sempre nelle scorse ore su Twitter anche Mukul Sharma ha voluto dare il proprio contributo al flusso di indiscrezioni che riguardano questo smartphone.

A suo dire, la divisione Ricerca e Sviluppo di Oneplus ha dato il via ai test di tale device in India e, secondo le sue fonti, il telefono dovrebbe poter contare su una versione con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione e una versione con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione, entrambe con supporto alla ricarica rapida a 150 W.

Due, infine, le colorazioni: una nera e una verde.

