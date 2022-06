Continuano a susseguirsi senza sosta le indiscrezioni secondo cui OnePlus ha in programma il lancio a breve di un nuovo smartphone di fascia alta, device che dovrebbe arrivare sul mercato con il nome di OnePlus 10 o OnePlus 10T 5G.

Il telefono in questione, il cui nome in codice sarebbe Project Ovaltine, nelle scorse ore è stato al centro dell’ennesima anticipazione: sono state pubblicate, infatti, nuove immagini rendering che ci mostrano quello che dovrebbe essere il suo design (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

OnePlus 10 o 10T si mostra in nuove immagini

In attesa di scoprire quale sarà il nome scelto dal produttore per la commercializzazione, sappiamo che il numero modello di questo device dovrebbe essere CPH2413.

Frontalmente lo smartphone dovrebbe presentare un ampio display Fluid AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+, refresh rate a 120 Hz, un foro in alto al centro per la fotocamera frontale (probabilmente da 16 o 32 megapixel) e cornici ridotte ai minimi termini.

Sulla parte posteriore, nell’angolo in alto a sinistra, OnePlus 10 o OnePlus 10T dovrebbe presentare una tripla fotocamera posizionata in un modulo che ricorda quello di OnePlus 10 Pro. Manca, tuttavia, il logo Hasselblad e ciò suggerisce che la collaborazione con tale popolare brand rimanga un’esclusiva di OnePlus 10 Pro.

Il sensore principale dovrebbe essere un Sony IMX766 da 50 megapixel con apertura f/1.8, accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 8 megapixel e da un sensore da 2 megapixel per gli scatti macro.

Tra le altre caratteristiche non dovrebbero mancare un processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 8 GB o 12 GB di RAM LPDDR5, 128 GB o 256 GB di memoria di archiviazione (UFS 3.1), una batteria da 4.800 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 150 W) e due colorazioni (bianca e nera).

Per la presentazione ufficiale probabilmente ci sarà da attendere ancora per uno o due mesi.

