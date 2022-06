In Rete continuano a susseguirsi senza sosta le voci secondo cui il prossimo smartphone di fascia alta che OnePlus avrebbe in programma di lanciare è OnePlus 10T 5G (e non OnePlus 10).

Nelle scorse ore si sono fatte insistenti le indiscrezioni secondo cui con tale device il produttore cinese potrebbe tornare a lanciare sul mercato un vero e proprio flagship killer, ossia un telefono con caratteristiche di fascia alta proposto ad un prezzo decisamente competitivo.

Le presunte caratteristiche di OnePlus 10T 5G

Stando alle voci che si sono susseguite sino a questo momento, tra le principali caratteristiche di OnePlus 10T 5G dovremmo trovare:

un display da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz

con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz un processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

fino a 12 GB di RAM

fino a 256 GB di memoria di archiviazione

una fotocamera frontale da 16 o 32 megapixel

una tripla fotocamera posteriore (con sensore primario da 50 megapixel, accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 16 megapixel e da un sensore macro da 2 megapixel)

posteriore (con sensore primario da 50 megapixel, accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 16 megapixel e da un sensore macro da 2 megapixel) una batteria da 4.800 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 150 W)

(con supporto alla ricarica rapida a 150 W) interfaccia OxygenOS basata su Android 13

In pratica, nel caso in cui tali indiscrezioni dovessero rivelarsi fondate, ci troveremmo di fronte ad uno smartphone dotato di caratteristiche capaci di consentirgli di competere senza timore con i vari modelli di punta della concorrenza.

OnePlus 10T 5G dovrebbe essere lanciato in tre colorazioni (Black, White e Green) e dovrebbe arrivare sul mercato nella seconda metà del 2022 (forse già il prossimo mese) in una fascia di prezzo compresa tra i 3.000 yuan (pari a circa 425 euro) e i 4.000 yuan (pari a circa 570 euro).

In sostanza, OnePlus potrebbe tornare alle origini e lanciare un nuovo flagship killer, ossia uno smartphone competitivo per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo, un tipo di device che ha aiutato questo brand a farsi conoscere all’inizio della sua storia sul mercato della telefonia e a divenire uno degli attuali produttori più popolari.

