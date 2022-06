Meross lancia in Italia la sua nuova lampada da comodino intelligente MSL450, compatibile con Google Home, Amazon Alexa, Samsung SmartThings ed Apple HomeKit, e lo fa proponendola su Amazon con un’interessante offerta di lancio. Scopriamo insieme cosa è in grado di fare e le sue caratteristiche.

Conosciamo già piuttosto bene Meross, un marchio di prodotti per la smart home che promette grandi soddisfazioni a prezzi contenuti. Qualche mese fa abbiamo avuto modo di provare e quindi di recensire alcuni prodotti come la striscia LED MSL320 e l’interruttore intelligente MSS530L, ma anche lampadine e altri dispositivi per la casa connessa.

Meross presenta e lancia in Italia una nuova lampada smart RGBCW per il comodino (ma non solo), compatibile come anticipato con i servizi di Google, Amazon, Samsung ed Apple e di conseguenza con i comandi vocali. Può essere impostata per accendersi e spegnersi automaticamente a orari precisi, con timer o conti alla rovescia, oppure per seguire le varie routine.

La voce può essere usata anche per modificare la luminosità (la lampada è dimmerabile) o il colore (sono in tutto 16 milioni quelli supportati, e vanno dal bianco caldo al bianco freddo, passando per tutti gli altri colori): le temperature colore vanno dai 2000 ai 5700 K. Non mancano i classici tasti a sfioramento per l’accensione o il controllo “manuale”.

La luce a LED è dotata di connettività Wi-Fi (2,4 GHz) e di un’apposita applicazione per Android e iOS che consente di modificare le varie impostazioni. Quest’ultima risulta compatibile con i dispositivi con almeno Android 6.0 Marshmallow o iOS 13. La lampada intelligente supporta la modalità di luce classica, ma anche quella flash e pulsante. Si spinge fino a 350 lumen ed è piuttosto compatta: le misure sono di circa 10 x 18 cm (LxH).

La lampada Meross MSL450 può essere acquistata su Amazon al prezzo consigliato di 39,99 euro, ma fino al 19 giugno 2022 (o fino a esaurimento dei coupon) si può portare a casa per 10 euro di meno, a 29,99 euro con spedizione inclusa. Un’offerta di lancio che la rende sicuramente più invitante. Se volete dargli un’occhiata o acquistarla potete seguire il link qui sotto, mentre qui potete iniziare a scoprire come funziona l’app per Android.

