Torna disponibile una delle offerte Iliad più apprezzate nel panorama mobile, anche questa volta attivabile solo per qualche giorno: si tratta di Iliad FLASH 100, un’offerta con tutto ciò che serve, tanti giga e un prezzo contenuto. Scopriamo tutti i dettagli, i costi e come attivarla.

Torna disponibile Iliad FLASH 100: come attivarla

Iliad FLASH 100 punta ad ampliare la community dell’operatore, ma risulta disponibile anche per chi è già cliente e desidera aumentare il proprio pacchetto di giga. L’offerta a tempo limitato offre minuti illimitati, SMS illimitati e 100 giga in 4G al costo di 7,99 euro al mese, senza limiti di velocità, senza costi nascosti, senza vincoli e con la promessa delle zero rimodulazioni (cavallo di battaglia dell’operatore che ha contribuito a portare nelle braccia di Iliad quasi 9 milioni di utenti).

Come sempre sono inclusi il servizio Mi richiami e la Segreteria telefonica. Per quanto riguarda il roaming in Europa l’operatore mette a disposizione tutti i minuti e gli SMS oltre a 6 GB di Internet. In più l’offerta include minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni internazionali (anche verso i mobili di USA e Canada).

Come il nome FLASH 100 lascia già intuire, l’offerta può essere sottoscritta solo per un periodo di tempo limitato, più precisamente entro il 30 giugno 2022. Può essere attivata online sul sito Iliad al costo di 9,99 euro (per la SIM) oppure tramite gli oltre 4000 punti vendita Iliad: su Simbox nei 26 Flagship Store e in tutti gli Iliad Corner. Per maggiori informazioni e per procedere alla sottoscrizione online basta seguire il link qui sotto:

