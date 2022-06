Da più parti inizia a prendere quota l’indiscrezione secondo cui il Samsung Galaxy S22 FE sia stato cancellato o che, almeno, non arrivi entro la fine di quest’anno.

Dopo due anni di presenza all’interno del proprio portfolio smartphone, quindi, Samsung potrebbe accantonare definitivamente la serie FE. Scopriamo quali potrebbero essere i motivi dietro questo cambio di programma.

Il Samsung Galaxy S22 FE è stato cancellato?

Nel settembre del 2020 Samsung ha lanciato sul mercato il Galaxy S20 FE (in realtà arrivato, a sua volta, in più varianti), uno smartphone Android di fascia medio-alta che riprendeva alcune caratteristiche dai fratelli della serie Galaxy S20, giungendo a pochi mesi di distanza dalla loro presentazione.

In quell’occasione, il produttore sudcoreano aveva espresso l’intenzione di rilasciare una variante FE dei propri flagship della serie Galaxy S ogni anno: anche la serie Galaxy S21 ha ricevuto una variante FE, anche se con tempistiche leggermente diverse rispetto a quelle adottate col predecessore.

Il Samsung Galaxy S21 FE, infatti, è arrivato a gennaio di quest’anno, poche settimane prima dei Galaxy S22 e quasi un anno dopo i Galaxy S21: questo ritardo, che ha di fatto portato ad un accavallamento tra la variante FE della vecchia generazione e i nuovi Galaxy S22, ha contribuito a creare confusione tra gli utenti che non riuscivano a capire in base a quali criteri preferire, almeno stando ai prezzi di listino, un Galaxy S21 FE piuttosto che un Galaxy S22 o, addirittura, un Galaxy S21.

Nonostante l’arrivo del Galaxy S21 FE sia stato ritardato rispetto ai piani iniziali, prove della sua esistenza erano reperibili in rete già a metà dello scorso anno, con i render ufficiali trapelati già nel giugno del 2021.

Adesso, invece, il futuro della gamma FE sembra quanto meno in dubbio, dal momento che ancora non esiste prova alcuna che Samsung Galaxy S22 FE sia in lavorazione.

Lo smartphone, il cui codice modello doveva essere SM-S900, sembra non esistere e, stando a quanto riportato dal portale specializzato Sammobile, più fonti suggeriscono che il progetto Samsung Galaxy S22 FE sia stato effettivamente cancellato.

I possibili motivi dietro la cancellazione

Probabilmente la difficoltà di collocazione all’interno della gamma, ha fatto sì che Samsung decidesse di puntare su altro come collante tra le gamme Galaxy A e Galaxy S, vedendo la serie FE come tutto meno che una priorità.

Molti utenti potranno essere delusi della non esistenza di un Samsung Galaxy S22 FE, specie considerando che fino ad ora, qui in Italia, la gamma FE era l’unico modo per acquistare un top di gamma classico di casa Samsung dotato di un SoC Snapdragon di Qualcomm e non degli Exynos (presenti, ad esempio, sui top gamma attuali Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra).

Volendo forzare un po’ la mano e sfogliando alcuni rumor trapelati in precedenza (non tutti concordanti tra loro), si dice che Samsung sia orientata verso l’adozione di un chip non Exynos a livello globale sui prossimi Galaxy S23; questo potrebbe togliere ancora più senso a uno smartphone che, a quel punto, si configurerebbe come un flagship depotenziato e non più come una valida alternativa.

Intanto, per completezza di informazione, sembra che Samsung stia lavorando ad una versione depotenziata del Galaxy S21 FE dotata dello Snapdragon 720G, un SoC di Qualcomm di fascia media (presente sul Galaxy A52 liscio) che, di base, è sprovvisto del supporto alle reti 5G.

Potrebbe interessarti anche: Recensione Samsung Galaxy S21 FE: cambia il processore, resta la sostanza