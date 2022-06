Presentato lo scorso mese di gennaio, il Samsung Galaxy S21 FE è uno degli smartphone più interessanti della gamma della casa coreana. Il dispositivo costa meno dei più recenti Samsung Galaxy S22, può contare su di un’ottima scheda tecnica ed è arrivato sul mercato già con Android 12. All’orizzonte, però, c’è una nuova variante del Samsung Galaxy S21 FE che potrebbe arrivare in Europa con un hardware rivisto in un elemento fondamentale. Secondo quanto rivelato da Galaxy Club, infatti, Samsung potrebbe lanciare una versione depotenziata e priva del supporto al 5G del Samsung Galaxy S21 FE. Ecco i dettagli emersi sul nuovo progetto.

Samsung Galaxy S21 FE: c’è una versione “Lite” in arrivo con Snapdragon 720G

Il Samsung Galaxy S21 FE è disponibile sul mercato globale in due varianti, una con Snapdragon 888 ed una con Exynos 2100. In arrivo, però, ci sarebbe un’altra variante che potremmo definire “Lite”. La scheda tecnica di tale variante, avvistata in due diversi shop europei, ITRelation e Technet, è identica alla versione standard dello smartphone con l’unica eccezione del SoC. La nuova versione del Samsung Galaxy S21 FE, infatti, può contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 720G, chipset di fascia medio-bassa dello scorso anno (è utilizzato, ad esempio, dal Galaxy A52 4G).

Il SoC in questione offre prestazioni di buon livello ma non certo paragonabili a quelle garantite da Galaxy S21 FE. Da notare, inoltre, che il SoC non supporta il 5G. Secondo quanto riporta Sammobile, però, lo smartphone potrebbe avere il supporto al 5G nonostante l’utilizzo di un SoC che, almeno per il momento, è sempre stato privo del supporto alle reti mobili di nuova generazione. Sarà necessario attendere l’ufficialità sul progetto per maggiori dettagli sulla questione.

Per quanto riguarda la scheda tecnica, questa nuova versione di S21 FE può contare, inoltre, su di un display AMOLED da 6,4 pollici di diagonale con risoluzione Full HD+. A supportare il SoC troveremo 8 GB di memoria RAM, 256 GB di storage e una batteria da 4.500 mAh. Il comparto fotografico comprende tre fotocamere posteriori con la stessa configurazione di S21 FE “standard”. C’è un sensore principale da 12 Megapixel, un sensore ultra-grandangolare da 12 Megapixel ed un sensore teleobiettivo da 8 Megapixel con zoom ottico 3x. La camera anteriore è a 32 Megapixel.

Il sistema operativo sarà Android 12, probabilmente con l’ultima versione di One UI. Per quanto riguarda il design, inoltre, non dovrebbero esserci differenze rispetto all’attuale Galaxy S21 FE anche se la gamma del nuovo smartphone potrebbe comprendere alcune colorazioni inedite. Anche il nome commerciale del progetto potrebbe essere leggermente differente (il termine Lite utilizzato in precedenza è solo un’ipotesi).

Il debutto è questione di giorni

La nuova variante del Samsung Galaxy S21 FE è molto vicina al debutto. Gli store che hanno anticipato l’esistenza del progetto, infatti, confermano una disponibilità dello smartphone a partire dal prossimo 30 giugno. Si tratterebbe, quindi, di una questione di poche settimane prima di poter registrare il debutto ufficiale del nuovo smartphone. Resta da capire quale sarà il prezzo di listino che, per via del potenziamento del SoC, dovrà, inevitabilmente, essere nettamente inferiore a quello del Galaxy S21 FE che oggi, senza troppe difficoltà, può essere acquistato su Amazon a poco più di 500 euro.

In copertina Samsung Galaxy S21 FE