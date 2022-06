Trova auto parcheggiata è un’app che permette di localizzare subito il proprio veicolo, permettendo di risparmiare tempo quando il mezzo viene parcheggiato in una nuova città, in un bosco, in un luogo buio, ecc.

Lo strumento offre la possibilità di trovare l’auto parcheggiata con pochi semplici passaggi, utilizzando il GPS dello smartphone e le mappe di Google Maps.

Un’app semplice che permette di trovare subito la propria auto parcheggiata

L’interfaccia prevede due semplici pulsanti, uno per memorizzare la posizione dell’auto e l’altro per localizzarla utilizzando il GPS e le reti mobili.

L’applicazione offre anche la possibilità di creare un nuovo stile, personalizzare la texture dell’interfaccia, aggiungere un widget su una delle schermate dello smartphone, scegliere l’unità di misura e cimentarsi un un gioco di memoria.

L’app Trova auto parcheggiata è disponibile per Android gratuitamente supportata da un acquisto in-app opzionale da 3,09 euro necessario per rimuovere la pubblicità.

A seguire trovate il badge per reperire l’applicazione nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 5.1 o versioni successive.

