Dietro l’enorme popolarità di Google Maps vi è anche l’imponente lavoro portato avanti dal suo team di sviluppatori con l’obiettivo di mettere a disposizione degli utenti un servizio che sia sempre più ricco di funzionalità e nelle scorse ore ne è stata aggiunta un’altra che potrà rivelarsi molto comoda per affrontare meglio i caldissimi mesi estivi in arrivo: ci riferiamo alle informazioni sulla qualità dell’aria.

Con il caldo che avanza, infatti, sempre più persone sono spinte a stare all’aria aperta per provare a cercare un po’ di sollievo e la nuova funzionalità di Google Maps potrà essere d’aiuto quando si visita un posto nuovo o si pianifica un’attività all’aperto.

Google Maps si arricchisce di due nuove funzioni

Google Maps sia su Android che su iOS potrà pertanto aiutare gli utenti a prendere decisioni più consapevoli sull’opportunità di fare un’escursione o altre avventure all’aria aperta, in quanto permetterà di visualizzare l’Indice di Qualità dell’Aria (AQI), un livello per capire quanto sia sana (o malsana) l’aria e una guida per le attività all’aperto.

Questa nuova funzionalità, disponibile al momento negli Stati Uniti, si basa sulle informazioni fornite da autorità governative e da PurpleAir.

Ma c’è anche un’altra novità annunciata dal team di Google Maps nelle scorse ore per aiutare gli utenti a pianificare al meglio le loro attività all’aperto: stiamo parlando di informazioni aggiuntive collegate al già disponibile livello dedicato agli incendi e che forniranno dettagli relativi alla presenza di fumo.

Questa funzionalità, al momento in programma per gli Stati Uniti, si baserà sulle informazioni fornite da enti governativi (come la National Oceanic and Atmospheric Administration).

La speranza è che il colosso di Mountain View riesca in tempi brevi a portare queste due comode funzionalità anche nel Vecchio Continente, sfruttando i database delle autorità dei vari Paesi europei e rendendo Google Maps uno strumento ancora più indispensabile.