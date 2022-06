Non accennano a placarsi le offerte Xiaomi degli Sconti di metà anno, un’iniziativa lanciata qualche giorno fa che proseguirà fino al 16 giugno 2022 tra offerte lampo, codici sconti, regali e non solo. Andiamo a scoprire insieme qualche altra proposta del produttore cinese.

Gli Sconti di metà anno Xiaomi proseguono senza sosta: le offerte di oggi

Gli Sconti di metà anno di Xiaomi toccano numerosi smartphone Android, anche targati Redmi, ma includono tanti accessori (come il caricabatterie che abbiamo visto ieri, ora a 17,99 euro) e prodotti dell’ecosistema del produttore.

Ricapitoliamo un po’ le varie promozioni che fanno parte dell’iniziativa: l’azienda consente di acquistare Redmi Note 10S e Xiaomi 11 Lite 5G NE a prezzi scontati attraverso un deposito di 30 o 50 euro, offre il codice sconto MIDYEAR per un ribasso del 20% sull’acquisto di due prodotti, propone l’ormai classica “L’offerta più bassa vince” (il prodotto di oggi è Xiaomi Mi Smart Band 6), i gruppi di acquisto (servono almeno 2 persone per ottenere prezzi scontati), Xiaomi Mi Smart Band 6 in regalo con spese sopra i 350 euro e tanti altri sconti.

Tra questi ultimi oggi possiamo segnalarvi tre smartphone della serie Redmi e l’Offerta del Giorno, che riguarda la videocamera di sicurezza Mi 360°:

Per scoprire tutte le altre offerte attualmente attive tra gli Sconti di metà anno Xiaomi, che includono tanti altri smartphone, ma anche TV, monitor, smartwatch, cuffie e così via, non dovete fare altro che seguire il link qui sotto:

Tutte le offerte Xiaomi

