Presentato ufficialmente circa un mese fa, in occasione di Google I/O 2022, il nuovo Google Pixel 6a si prepara al suo debutto ufficiale sul mercato. Google ha da tempo annunciato l’arrivo del suo nuovo smartphone sul finire del mese di luglio. Nel frattempo, però, diverse unità del nuovo Pixel sono già disponibili in giro per il mondo, come confermano i diversi video apparsi nelle ultime settimane.

Ad arricchire il numero di contenuti dedicati al Google Pixel 6a arriva oggi un nuovo video hands-on realizzato dallo youtuber malesiano Fazli Halim. Il video in questione è un vero e proprio unboxing dello smartphone con tanto di confronto con il Pixel 6 Pro. Si tratta di un video da oltre 10 minuti che ci mostra il nuovo smartphone di Google da diverse angolazioni offrendoci la possibilità di dare un’occhiata nel dettaglio al dispositivo in arrivo ufficialmente nelle prossime settimane.

Google Pixel 6a protagonista di un nuovo video hands-on in arrivo dalla Malesia

Qui di sotto trovate il video dello youtuber malesiano che ci mostra, con una nuova anteprima, il nuovo Google Pixel 6a. Il video in questione ci mostra un unboxing dello smartphone andando poi ad evidenziare i vari elementi della scocca con una serie di inquadrature ravvicinate.

Dal minuto 2:30 del video, c’è anche un confronto dimensionale con il Google Pixel 6 Pro. Successivamente, è possibile dare uno sguardo al software (che potrebbe non essere definitivo) ed al funzionamento della fotocamera. Ecco, quindi, il nuovo video hands-on del Google Pixel 6a:

Ricordiamo che, dal punto di vista tecnico, il nuovo Google Pixel 6a non ha più segreti. Lo smartphone è stato ufficializzato completate da Google che si prepara ora ad avviarne il lancio commerciale. La scheda tecnica del nuovo Pixel 6a include un display OLED da 6,1 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 60 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC Tensor che viene supportato da 6 GB di RAM e 128 GB di storage di tipo UFS 3.1.

Tra le specifiche c’è spazio per una batteria da 4.410 mAh, con supporto alla ricarica da 18 W. Il comparto fotografico include una doppia camera posteriore con sensore principale da 12,2 Megapixel e sensore ultra-grandangolare da 12 Megapixel.

La camera anteriore è da 8 Megapixel. Non c’è il jack audio ma c’è un sensore di impronte digitali sotto al display (Google ha specificato che si tratta di un modello diverso, in grado di offrire prestazioni migliori, rispetto a quello montato su Pixel 6 e 6 Pro).

Lo smartphone presenta dimensioni pari a 152,2 x 71,8 x 8,9 mm con un peso di 178 grammi. Da segnalare la presenza della certificazione IP67 e del supporto Dual SIM con il secondo numero utilizzabile in modalità eSIM offrendo così maggiore flessibilità agli utenti.

Per poter acquistare il nuovo Google Pixel 6a sarà necessario attendere la fine del mese di luglio. La data di lancio ufficiale è fissata per il 28 luglio anche se potrebbero esserci piccole variazioni in base al mercato. I preordini partiranno il 21 luglio. Lo smartphone sarà in vendita con un prezzo di listino di 429 euro.

Gli utenti italiani potranno scegliere tra tre colorazioni: verde salvia, grigio chiaro e grigio antracite (mostrata nel video hands-on proposto in precedenza). Per scoprire come va il nuovo Pixel 6a, quindi, l’appuntamento è fissato alla fine del prossimo mese di luglio.