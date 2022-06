Annunciato ufficialmente in coppia con OnePlus Nord 2T 5G lo scorso mese, OnePlus Nord CE 2 Lite 5G non è esattamente il modello più famoso della line-up del produttore cinese, ma adesso si segnala per un ricco bundle che viene offerto agli acquirenti sullo store online ufficiale di OnePlus.

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G: bundle regalo (fino al 18 giugno)

L’offerta in discorso, alla quale il produttore fa riferimento con la denominazione “Free Gift Bundle”, sarà disponibile ancora per pochi giorni, precisamente fino al 18 giugno 2022. Tutti coloro i quali decideranno di acquistare OnePlus Nord CE 2 Lite 5G sullo store del brand entro tale data avranno diritto ad un bundle regalo triplice composto da: le cuffie in-ear cablate OnePlus Type-C Bullets Earphones Black dal valore commerciale di 24,95 euro; la cover protettiva OnePlus Nord CE 2 Lite 5G Silicone Bumper Case Blackout dal valore commerciale di 19,95 euro; la pellicola OnePlus Nord CE 2 Lite 5G 3D Tempered Glass Screen Protector Black dal valore commerciale di 19,99 euro.

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G è acquistabile nel solo taglio di memoria con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna e nelle colorazioni Blue Tide e Black Dusk. Il rivenditore offre spedizione gratuita, 15 giorni di tempo per effettuare il reso e pagamenti sicuri. Di seguito il link per l’acquisto:

Acquista OnePlus Nord CE 2 Lite 5G con bundle regalo a 309 euro

Per aiutarvi nella decisione, ecco la scheda tecnica del prodotto:

display LCD da 6,59 pollici Full-HD+ (2412 x 1080 pixel) con refresh rate fino a 120 Hz

Full-HD+ (2412 x 1080 pixel) con refresh rate fino a 120 Hz SoC Qualcomm Snapdragon 695 5G con GPU Adreno 619

con GPU Adreno 619 6 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di memoria interna UFS 2.2 (espandibile con microSD fino a 1 TB)

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 MP con EIS e apertura f/1.7, sensore per la profondità da 2 MP con apertura f/2.4 e sensore macro da 2 MP con apertura f/2.4

con EIS e apertura f/1.7, sensore per la profondità da 2 MP con apertura f/2.4 e sensore macro da 2 MP con apertura f/2.4 fotocamera anteriore con sensore Sony IMX471 da 16 MP con apertura f/2.0

connettività 5G SA/NSA, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.2, GPS, porta USB Type-C, porta per il jack audio da 3,5 mm

sensore d’impronte laterale

batteria da 5000 mAh con ricarica rapida cablata da 33 W

con ricarica rapida cablata da 33 W sistema operativo OxygenOS 12.1 basata su Android 12

dimensioni: 164,3 x 75,6 x 8,5 mm, peso di 195 g.

