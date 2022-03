Quello della sicurezza è uno degli aspetti più importanti per le applicazioni social e di messaggistica istantanea e, pertanto, non c’è da stupirsi se anche il team di sviluppatori di WhatsApp sia particolarmente attento e impegnato da questo specifico punto di vista, introducendo di tanto in tanto delle nuove funzioni.

E una di esse è quella che è stata chiamata Code Verify ed è stata annunciata dal team del servizio di messaggistica in collaborazione Cloudflare con l’obiettivo di rendere più sicuro l’utilizzo di WhatsApp Web.

Cos’è e a cosa serve Code Verify su WhatsApp Web

Si tratta di una nuova importante estensione del browser Web che aggiunge un ulteriore livello di sicurezza: quando si installa Code Verify, tale funzione rileva automaticamente se il codice della versione di WhatsApp Web che si sta utilizzando è stato alterato e, pertanto, se si tratta di una versione autentica o meno.

Se Code Verify rileva che si sta utilizzando una versione autentica di WhatsApp Web, ciò significa che non è stata modificata da hacker, governi “invadenti” o altri malintenzionati.

Una volta installata questa estensione, verrà eseguita automaticamente nel momento in cui si inizia a utilizzare WhatsApp Web. L’estensione non registra metadati e messaggi degli utenti, non condivide alcuna informazione con WhatsApp e Meta ed è anche open source (pertanto chiunque può verificare cosa fa).

Questi sono i diversi messaggi che può mostrare agli utenti:

se il codice Web di WhatsApp è completamente convalidato, l’icona di Code Verify nel browser apparirà in verde

se l’icona dell’estensione appare arancione , significa che bisogna aggiornare la pagina o un’altra estensione del browser sta interferendo con Code Verify (e consiglierà di mettere in pausa le altre estensioni del browser)

, significa che bisogna aggiornare la pagina o un’altra estensione del browser sta interferendo con Code Verify (e consiglierà di mettere in pausa le altre estensioni del browser) se l’icona di Code Verify appare rossa, il sistema rileva che c’è un possibile problema di sicurezza

Al momento l’estensione Code Verify è disponibile solo per Google Chrome (la trovate qui) e Microsoft Edge (la trovate qui) e presto lo sarà anche per Mozilla Firefox.

Potete usare WhatsApp Web seguendo questo link.

