Puntuale come sempre, arriva il nostro consueto appuntamento con le novità introdotte (o nascoste) dal team di sviluppo di WhatsApp. Oggi andiamo alla scoperta delle novità contenute in WhatsApp Beta 2.22.8.9, aggiornamento rilasciato da poche ore agli utenti iscritti al Programma Beta della popolare app di messaggistica.

Dopo le nuove emoji e il lettore audio globale portati dalla versione 2.22.8.8, la novità del giorno è una comoda funzionalità per la privacy in rilascio per tutti i beta tester, sintomo di un probabile arrivo nella versione stabile di WhatsApp non troppo lontano nel tempo.

WhatsApp Beta 2.22.8.9: scopriamo le novità

A distanza di 4 mesi dalla prima apparizione ufficiale, avvenuta sulla versione 2.21.23.14 di WhatsApp Beta (ne avevamo parlato in questo articolo) ma disponibile a un numero davvero esiguo di beta tester, torna, stavolta per tutti i beta tester, una funzionalità che, per comodità, chiameremo “i miei contatti eccetto”.

Sostanzialmente, recandosi nella schermata Privacy delle impostazioni di WhatsApp, raggiungibile tramite il percorso “Impostazioni > Account > Privacy”, sarà possibile affinare il pubblico che potrà vedere il nostro ultimo accesso.

Accedendo all’impostazione, oltre a “tutti”, “i miei contatti”, e “nessuno”, sarà infatti possibile scegliere l’opzione “i miei contatti eccetto…” che permetterà di escludere solo determinati contatti dalla visione dell’ultimo accesso. Conseguentemente, l’utente non potrà visualizzare l’ultimo accesso dei contatti esclusi.

“I miei contatti eccetto…”, già disponibile per quanto riguarda lo Stato, non sarà disponibile, almeno al momento, per quanto concerne l’immagine del profilo e sulle info. Ci aspettiamo una implementazione in un futuro aggiornamento.

La nuova funzionalità è in fase di rilascio graduale per tutti i beta tester che installano la versione 2.22.8.9 di WhatsApp Beta ma anche la versione 2.22.8.8 dell’app sembrerebbe compatibile con essa.

Come scaricare la nuova versione di WhatsApp Beta

Se siete desiderosi di provare la novità contenuta nella versione 2.22.8.9 di WhatsApp Beta per gli smartphone basati sul sistema Android di Google, potete procedere attraverso il Google Play Store, iscrivendovi al Programma Beta (potrete trovare la pagina dedicata al programma seguendo questo link).

Se il Programma Beta fosse momentaneamente al completo ma aveste comunque la curiosità di provare in anteprima le ultime versioni di WhatsApp, potrete procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile seguendo questo link).

