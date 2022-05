Il settore degli smartphone pieghevoli è uno di quelli che negli ultimi anni stanno regalando più innovazioni e tra le aziende più attive da questo specifico punto di vista c’è Samsung, che nei prossimi mesi dovrebbe lanciare un nuovo modello, Samsung Galaxy Z Flip4.

Si tratta di un device che nelle ultime settimane è stato al centro di diverse anticipazioni, a cui si aggiunge ora anche una galleria di immagini che ci mostra quello che dovrebbe essere il suo design (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

Ecco come potrebbe essere Samsung Galaxy Z Flip4

Stando a quanto è possibile apprendere da tali immagini rendering, pubblicate da 91Mobiles, il nuovo smartphone pieghevole del colosso coreano dovrebbe avere il medesimo design del suo predecessore e le novità sarebbero rappresentate soltanto da piccole modifiche.

Samsung Galaxy Z Flip4 dovrebbe essere lanciato in più colorazioni e da aperto dovrebbe mostrare un display da 6,72 pollici con un meccanismo della cerniera migliorato rispetto a quello della precedente generazione e un foro in alto al centro per fare spazio alla fotocamera frontale da 10 megapixel.

La scocca dovrebbe essere in alluminio mentre il pannello posteriore dovrebbe essere in vetro. Nella parte bassa dovrebbero trovare posto il microfono principale, il vano per la SIM, un altoparlante e la porta USB Type-C mentre il sensore per il riconoscimento delle impronte digitali dovrebbe essere integrato nel tasto di accensione e spegnimento.

La fotocamera principale dovrebbe contare su due sensori da 12 megapixel e al suo fianco dovrebbe trovare posto un display secondario per la visualizzazione di alcune informazioni.

Tra le altre caratteristiche non dovrebbero mancare un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+ e una batteria da 3.700 mAh.

Per la presentazione ufficiale ci sarà da attendere probabilmente fino ad agosto. Staremo a vedere.

