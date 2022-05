Rilasciato quasi nove mesi fa, Samsung Galaxy Z Flip3 rimane a oggi il miglior smartphone pieghevole compatto sul mercato, tuttavia il suo punto debole è la batteria che difficilmente fornisce autonomia per un’intera giornata se il dispositivo viene utilizzato intensamente.

Secondo recenti indiscrezioni sembra che Samsung Galaxy Z Flip4 sarà migliorato dal punto di vista dell’autonomia.

Samsung Galaxy Z Flip4 utilizzerebbe una batteria maggiorata

Secondo un’indiscrezione di GalaxyClub, Samsung Galaxy Z Flip4 sarà alimentato da due batterie: una batteria “sub” e una batteria “principale”. La batteria “sub” avrebbe una capacità nominale di 2.400 mAh, 100 mAh in più rispetto alla batteria secondaria di Samsung Galaxy Z Flip3, mentre la batteria principale avrebbe una capacità nominale di 903 mAh come il modello precedente.

Le due batterie combinate offrirebbero quindi una capacità nominale di 3.300 mAh o di 3.400 mAh “tipica”, quindi nel complesso ci sarebbe un piccolo incremento di 100 mAh rispetto a Samsung Galaxy Z Flip3.

Anche se un miglioramento così contenuto non farebbe una grande differenza, Samsung potrebbe concentrarsi su altre aree, come sfruttare un chipset più efficiente e utilizzare un display LTPO per ottimizzare ulteriormente la durata della batteria.

Samsung sembra avere grandi aspettative per il suo prossimo smartphone pieghevole a conchiglia, poiché un’indiscrezione di marzo ha rivelato che le spedizioni dei display per Galaxy Z Flip4 dovrebbero essere superiori del 60% rispetto al modello precedente.

In copertina: Samsung Galaxy Z Flip3

