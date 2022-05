Motorola rientra nel gruppo dei produttori che per primi si sono avvicintai al settore degli smartphone pieghevoli e già da diverse settimane in Rete si susseguono delle indiscrezioni sul prossimo modello che l’azienda si prepara a lanciare: stiamo ovviamente parlando di Motorola Razr 3.

Ebbene, nelle scorse ore è arrivato un nuovo contributo dedicato a chi attende con impazienza di scoprire cosa il produttore ha in serbo per noi con la prossima generazione di smartphone pieghevole: il solito evleaks, infatti, ha pubblicato su Twitter un breve video che ci mostra quello che dovrebbe essere il device in funzione (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

Ecco come dovrebbe essere Motorola Razr 3

In particolare, evleaks ha pubblicato il seguente video, precisando che si tratta di “Maven”, il nome in codice che dovrebbe appartenere proprio a Motorola Razr 3:

Basta un rapido sguardo per rendersi conto che questo nuovo smartphone pieghevole di Motorola può contare su una sorta di rivoluzione dal punto di vista del design, pur mantenendo il form factor delle precedenti generazioni.

Per quanto riguarda l’ampio display pieghevole interno, stando al video lo smartphone può contare su cornici ridotte ai minimi termini, su una piega poco visibile e su un foro nello schermo per fare spazio alla fotocamera.

Da chiuso Motorola Razr 3 è decisamente compatto e può contare su una doppia fotocamera e su un display esterno che dovrebbe mostrare agli utenti le notifiche e altre informazioni, rendendo così l’apertura del dispositivo non sempre necessaria.

Lo smartphone nel video, infine, presenta l’interfaccia MyUX basata su Android 12 e un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali posizionato lateralmente.

Ricordiamo che il produttore ha già confermato che lo smartphone potrà contare su un processore di fascia alta (potrebbe essere il Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1) e che si tratterà di un dispositivo premium.

Per il lancio ufficiale e l’esordio sul mercato probabilmente ci sarà da avere pazienza sino all’estate. Staremo a vedere.

* * * Nell’immagine di copertina Motorola Razr 5G